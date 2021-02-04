Телеканали Віктора Медведчука ZIK, NewsOne і "112 Україна" отримували гроші від російських структур, кажуть правоохоронці. Скільки та яким чином – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: 24 канал

Журналісти повідомляють, що за даними СБУ та РНБО, телеканали Тараса Козака фінансувалися російськими компаніями, які співпрацюють із бойовиками на окупованих територіях ОРДЛО. Все, що про це відомо ми зібрали в одному матеріалі.

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Чому припинили трансляцію канали "112 Україна", ZIK і NewsOne?

Тому що ввечері 2 лютого Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій щодо формального власника цих каналів депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Ну, і на його медіаактиви також.

Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу

Тарас Козак назвав рішення про санкції очевидним фактом цензури та "політичною розправою з боку президента Зеленського".

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Прессекретарка президента України Юлія Мендель запевнила, що блокування телеканалів з так званого пулу Віктора Медведчука не має нічого спільного з наступом на свободу слова.

За її словами, "112 Україна", ZIK і NewsOne "давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору".

Натомість вони перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора. Вже навіть підтверджено фінансування цих каналів з Росії,

– заявила Мендель.

Сам глава держави згодом зазначив, що рішення про санкції було чітко обґрунтоване через фінансування з Росії й співпрацю з терористичними організаціями.

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Як канали Медведчука пов’язані із терористами?

По-перше, інформаційною політикою.

Моніторинг передач цих телеканалів, проведений "Детектор медіа" показав, що всі вони регулярно транслюють маніпулятивну інформацію, повторюючи чимало тез російської пропаганди про війну на Донбасі, анексію Криму та інші події в Україні.

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За популяризацію і пропаганду країни-агресора, використання мови ненависті і заклики до агресивної війни телеканал NewsOne отримав понад десять попереджень і штрафів від Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Канал "112 Україна" таких попереджень має трохи менше – шість, канал ZIK – п'ять.

По-друге, грошима. За даними Української правди, "112 Україна", ZIK та NewsOne фінансує ООО "Торговый дом "Донские угли", яке веде свою діяльність в окупованих регіонах Донбасу.

Що таке ТД "Донские угли"? Це компанія, яка інформацією ЗМІ, створена за активної участі Віктора Медведчука і заступника міністра економічного розвитку РФ Сергія Назарова.



За інформацією Східної правозахисної групи вона була створена спеціально для того, аби контролювати видобуток вугілля на окупованих територіях та його продаж на територію Росії.



Крім того, однією з цілей створення цієї компанії блогери з ОРДЛО називають ведення пропагандистської роботи серед місцевого населення окупованих територій. Зокрема, компанія мала запобігати можливим заворушенням і страйкам людей, які залучені до робіт у вугільній галузі.

Як відбувалось фінансування каналів?

Правоохоронці підозрюють, що представники "Донских углей" разом з ДП "Торговий дім "Східний Енерго-Альянс", "Міністерством доходів і зборів ЛНР" та іншими незаконними утвореннями працювали разом.

Що відомо про ДП "Торговий дім "Східний Енерго-Альянс"? Ця незаконна структура підконтрольна керівництву бойовиків давно реалізовує незаконні схеми із видобутку та продажу вугілля на окупованих територіях.



Зокрема, у 2015 році з ОРДЛО нелегально вивезли близько 1,3 млн тонн антрациту, а у 2016 році в Росію з окупованих територій нелегально вивезли понад 940 тисяч тонн кам'яного вугілля антрацитної групи. ТД "Східний Енерго-Альянс" був у списку активних реалізаторів цих схем.



Крім того, саме ця незаконна структура є одним з кураторів нелегальної заготівлі та реалізації металолому у так званій "ЛНР". За даними ЗМІ, ключові напрямки збуту – Росія та Туреччина.

Ці незаконні структури створили механізм придбання кам'яного вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганщини, його реалізації енергогенерувальним компаніям РФ зі сплатою відповідних податків до бюджету "ЛНР". Отримані прибутки вони використовували для вчинення терористичних актів, а також підтримання діяльності псевдореспубліки.

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За інформацією джерел 24 каналу, схема фінансування була добре задокументована ще наприкінці 2018 року. Щоправда, тоді фігурували інші назви компаній, через які керівництво каналів отримувало гроші, однак схема лишається та сама.

Фінансування організували через "яму" – нелегальну компанію, яка займається переведенням у готівку, відмиванням грошей та реалізацією заборонених переказів. У Києві робота "ями" була прикрита діяльністю одного банку. Схема проста та примітивна: представник каналу заходив в офіс "ями", брав сумку грошей та ніс її на канал,

– пояснили 24 каналу.

За інформацією джерел, у 2018 році один канал із цієї "ями" отримував від 2 мільйонів гривень на місяць. Всі операції здійснювались готівкою. Відтак, щоб довести зв'язок джерел фінансування із каналами Медведчука потрібні були час та кропітка робота. У 2018 році, коли планувалась операція з обмеження роботи цих пропагандистських ресурсів, їх планували звинуватити в ухилянні від сплати податків, а не у зв'язку із російськими структурами. Втім, ця операція, зрештою, так і не відбулась.