ZIK, NewsOne і "112 Україна" пішли в онлайн: як це вплинуло на їхню активність в соцмережах

Джерело:ОПОРА
Канали ZIK, NewsOne і "112 Україна", які пов'язують з Віктором Медведчуком, після рішення РНБО про блокування перейшли в онлайн. Вони продовжують мовлення не лише в ютубі, але й в інших соцмережах.
Згідно з даними ОПОРИ, медведчуківські ЗМІ після блокування значно активізувалися у фейсбуці.
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Відомо, що канали мали сторінки у фейсбуці ще до рішення РНБО.
Станом на 22 лютого 2021 року разом сторінки цих ЗМІ мали майже 1,2 мільйона підписників. У лютому, тобто після санкцій РНБО, фахівці помітили значне зростання трансляції політичної реклами з фейсбук-сторінок усіх трьох медіаресурсів.
Крім того, ОПОРА проаналізувала активність та популярність фейсбук-сторінок телеканалів за останні 6 місяців. Після зростання кількості рекламних повідомлень, що транслювали ці сторінки, кількість підписників на їхніх сторінках швидко та суттєво зросла.
Прикметно, що на кожен з ютуб-каналів усіх трьох медіаресурсів після заборони мовлення на телебаченні підписалися по 30 тисяч користувачів.
Як змінювалася кількість підписників / Фото ОПОРА
Приріст аудиторії ютуб-каналів / Фото ОПОРА