ZIK, NewsOne і "112 Україна" пішли в онлайн: як це вплинуло на їхню активність в соцмережах

Канали ZIK, NewsOne і "112 Україна", які пов'язують з Віктором Медведчуком, після рішення РНБО про блокування перейшли в онлайн. Вони продовжують мовлення не лише в ютубі, але й в інших соцмережах.

Згідно з даними ОПОРИ, медведчуківські ЗМІ після блокування значно активізувалися у фейсбуці.

Важливо Новий холдинг Медведчука: журналісти за 100 гривень хочуть профінансувати мільйонне медіа

Відомо, що канали мали сторінки у фейсбуці ще до рішення РНБО.

Коли створили сторінки ZIK, NewsOne і "112 Україна"

у серпні 2010 року створили сторінку у фейсбуці ZIKу;

у липні 2011 року – NewsOne;

у вересні 2013 року – "112 Україна".

Як змінилася активність каналів у соцмережах

Станом на 22 лютого 2021 року разом сторінки цих ЗМІ мали майже 1,2 мільйона підписників. У лютому, тобто після санкцій РНБО, фахівці помітили значне зростання трансляції політичної реклами з фейсбук-сторінок усіх трьох медіаресурсів.

Крім того, ОПОРА проаналізувала активність та популярність фейсбук-сторінок телеканалів за останні 6 місяців. Після зростання кількості рекламних повідомлень, що транслювали ці сторінки, кількість підписників на їхніх сторінках швидко та суттєво зросла.

Прикметно, що на кожен з ютуб-каналів усіх трьох медіаресурсів після заборони мовлення на телебаченні підписалися по 30 тисяч користувачів.



Як змінювалася кількість підписників / Фото ОПОРА



Приріст аудиторії ютуб-каналів / Фото ОПОРА

Блокування каналів Медведчука: головне

2 лютого Рада нацбезпеки та оборони запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Він є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Того ж дня ЗМІ припинили роботу.

Очільник СБУ Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення про запровадження санкцій.

Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення.