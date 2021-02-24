ZIK, NewsOne і "112 Україна" пішли в онлайн: як це вплинуло на їхню активність в соцмережах
Канали ZIK, NewsOne і "112 Україна", які пов'язують з Віктором Медведчуком, після рішення РНБО про блокування перейшли в онлайн. Вони продовжують мовлення не лише в ютубі, але й в інших соцмережах.
Джерело:ОПОРА
Згідно з даними ОПОРИ, медведчуківські ЗМІ після блокування значно активізувалися у фейсбуці.
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Відомо, що канали мали сторінки у фейсбуці ще до рішення РНБО.
Коли створили сторінки ZIK, NewsOne і "112 Україна"
- у серпні 2010 року створили сторінку у фейсбуці ZIKу;
- у липні 2011 року – NewsOne;
- у вересні 2013 року – "112 Україна".
Як змінилася активність каналів у соцмережах
Станом на 22 лютого 2021 року разом сторінки цих ЗМІ мали майже 1,2 мільйона підписників. У лютому, тобто після санкцій РНБО, фахівці помітили значне зростання трансляції політичної реклами з фейсбук-сторінок усіх трьох медіаресурсів.
Крім того, ОПОРА проаналізувала активність та популярність фейсбук-сторінок телеканалів за останні 6 місяців. Після зростання кількості рекламних повідомлень, що транслювали ці сторінки, кількість підписників на їхніх сторінках швидко та суттєво зросла.
Прикметно, що на кожен з ютуб-каналів усіх трьох медіаресурсів після заборони мовлення на телебаченні підписалися по 30 тисяч користувачів.
Як змінювалася кількість підписників / Фото ОПОРА
Приріст аудиторії ютуб-каналів / Фото ОПОРА
Блокування каналів Медведчука: головне
- 2 лютого Рада нацбезпеки та оборони запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
- Він є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Того ж дня ЗМІ припинили роботу.
- Очільник СБУ Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення про запровадження санкцій.
- Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення.
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