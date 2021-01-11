Журналістка "медведчуківського" 112 каналу Дар'я Чирах у 2014 році опублікувала на своїй інстаграм-сторінці фото, через яке розгорівся скандал аж у 2021 році. Попри те, що на Донбас у 2014 році увірвалися проросійські бойовики, на фото дівчина англійською закликала "захистити Донбас від української армії".

Поруч з надписом намальовано георгіївську стрічку. Фото журналістки опублікував на своїй твітер-сторінці користувач Євген.

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"Врятуйте від української армії, але дозвольте вчитися і працювати в Україні. "Сєпари" виростають", – зазначив він у дописі.



Чирах закликає "захистити Донбас від української армії" / Фото з твітеру

Як відреагувала Чирах

Дівчина зрозуміла, що незабаром її фото стане епіцентром скандалу та критики, а тому вирішила швидко виправдатись. Зробила це досить швидко – менш ніж через годину після публікації. Чирах народилася і виросла в Донецьку. Дівчина пояснила, що нібито у 2014 році "була ще дитиною, а навколо було багато пропаганди".

Я не можу сьогодні виправдатись, що було тоді в голові – зовсім не розумію. Однак та 14-річна дитина і сьогоднішня 20-річна дівчина – це різні люди із різними поглядами на життя,

– написала вона у фейсбуці.

"Так, я колись зробила помилку, зробила ту світлину. Зараз мені неймовірно соромно за це, але прошу, не треба цькувати мене через помилки дитинства", – наголосила Чирах.

Як прокоментували фото користувачі соцмережі