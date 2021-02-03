Віктор Медведчук купив телеканал ZIK 2 роки тому. Звідти одразу почали звільнятися не тільки журналісти та телеведучі, а й режисери, оператори та технічний персонал.

Джерело: 24 канал

Журналістка та колишня телеведуча ZIK Тетяна Даниленко розповіла, що тоді працівники чудово розуміли, як працюють телеканали Медведчука і в перший же вечір звільнилося приблизно 80 осіб.

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"Журналістів на цих телеканалах замінили актори, політтехнологи та штатні провокатори різних політичних сил", – сказала колишня телеведуча ZIK про телеканали Медведчука.

Вона розповіла, що тоді "112 Україна" та NewsOne декілька разів змінювали власників і в певні періоди вони були майданчиком, де представляли різні погляди. Проте з купівлею Медведчуком – вони стали висвітлювати тільки його погляд, додала Даниленко.

"Мою останню програму на цьому телеканалі, де ми висвітлювали ситуацію про те, що простір свободи в медіа звужується з появою таких гравців, як Медведчук і монополізацію ними інформаційного мовлення – видалили з ефіру та ютубу", – зазначила колишня телеведуча ZIK.

За словами Тетяни Даниленко, так само видалили більшість програм, де був згаданий Віктор Медведчук.

Новий менеджмент

Журналіста повідомила, що новий менеджмент телеканалу почав втілювати нову інформаційну політику. Майже одразу там з'явилися всі спікери Медведчука. які раніше з'являлися на телеканалах "112 Україна" та NewsOne, зазначила Даниленко.

І нформаційний порядок денний у 3 телеканалів став уніфікованим. Він (ZIK – 24 канал) став рупором Медведчука. Він став каналом, який постійно показував головних агентів Кремля та агентів впливу,

– додала журналістка.

Вона зазначила, що рішення щодо блокування відповідних телеканалів – позитивне і не пов'язане з утисками свободи слова або атакою на свободу слова.

Зверніть увагу! Канали Zik, 112 і Newsone 2 лютого припинили мовлення через санкції.

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