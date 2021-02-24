Новий холдинг Медведчука: журналісти за 100 гривень хочуть профінансувати мільйонне медіа

Журналісти заблокованих телеканалів Віктора Медведчука створили новий холдинг. Співзасновники внесли по одній гривні і загальний капітал нової структури становить 101 гривню.

Залишається запитання, як утримуватимуть новий канал та звідки буде фінансування, яке очевидно становить мільйони. Таку думку в ефірі висловила очільниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

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Статутний капітал нової структури становить 101 гривню, можна було вже для відвертості – і 112 гривень,

– зазначила Герасим'юк.

Прокремлівська тактика

За її словами, інформацію щодо нового холдингу можна взяти з відкритих реєстрів. Також там є імена журналістів, які стали нібито співвласниками холдингу.

Нагадаємо! Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що "112 Україна", ZIK та NewsOne, які називали себе "Медіахолдинг "Новини" після блокування створили ТОВ з такою ж назвою.

Його засновниками є 100 людей, кожен "скинувся" на створення по 1 гривні. Тобто статутний капітал ТОВ "Медіахолдінг "Новини" сягає 100 гривень.

"До Нацради вони ще не зверталися щодо ліцензій. Це цілком прокремлівська тактика. Ми ще придивимось уважно до всіх документів і прокоментуємо", – наголосила очільниця Нацради.

Медіахолдинг має шанс на ліцензію

Вона відзначила, що згідно з законом, у нового медіахолдингу Медведчука є шанси отримати ліцензії. Це можливо за відсутності низки юридичних бар'єрів.

Медведчук так намагатиметься повернутись в ефір,

– сказала також Герасим'юк.

Вона додала, що водночас без ліцензії канали не зможуть мовити. Адже вони отримуватимуть санкції за порушення закону.

Блокування каналів Медведчука: що відомо

Телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne припинили своє мовлення на початку лютого. Це сталось після того, як Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти Тараса Козака – нардепа від ОПЗЖ та власника медіа.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних українських телеканалів і запевнив, що утисків свободи слова в державі не буде.

Водночас у журналістів заблокованих медведчуківських каналів забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді.



Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу