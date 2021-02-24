Новий холдинг Медведчука: журналісти за 100 гривень хочуть профінансувати мільйонне медіа
Журналісти заблокованих телеканалів Віктора Медведчука створили новий холдинг. Співзасновники внесли по одній гривні і загальний капітал нової структури становить 101 гривню.
Джерело:24 канал
Залишається запитання, як утримуватимуть новий канал та звідки буде фінансування, яке очевидно становить мільйони. Таку думку в ефірі висловила очільниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.
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Статутний капітал нової структури становить 101 гривню, можна було вже для відвертості – і 112 гривень,
– зазначила Герасим'юк.
Прокремлівська тактика
За її словами, інформацію щодо нового холдингу можна взяти з відкритих реєстрів. Також там є імена журналістів, які стали нібито співвласниками холдингу.
"До Нацради вони ще не зверталися щодо ліцензій. Це цілком прокремлівська тактика. Ми ще придивимось уважно до всіх документів і прокоментуємо", – наголосила очільниця Нацради.
Медіахолдинг має шанс на ліцензію
Вона відзначила, що згідно з законом, у нового медіахолдингу Медведчука є шанси отримати ліцензії. Це можливо за відсутності низки юридичних бар'єрів.
Медведчук так намагатиметься повернутись в ефір,
– сказала також Герасим'юк.
Вона додала, що водночас без ліцензії канали не зможуть мовити. Адже вони отримуватимуть санкції за порушення закону.
Блокування каналів Медведчука: що відомо
- Телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne припинили своє мовлення на початку лютого. Це сталось після того, як Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти Тараса Козака – нардепа від ОПЗЖ та власника медіа.
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних українських телеканалів і запевнив, що утисків свободи слова в державі не буде.
- Водночас у журналістів заблокованих медведчуківських каналів забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді.
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