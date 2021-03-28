Журналісти встановили основних військових злочинців з в'язниці бойовиків "Ізоляція"

Джерело:фейсбук Станіслава Асєєва
Станіслав Асєєв та журналісти-розслідувачі Bellingcat встановили імена головних військових злочинців із донецької в'язниці "Ізоляція". Усі вони мають російське громадянство.
Військові злочинці, за словами журналістів, знущалися з в'язнів, катували їх та принижували. Наразі вдалося встановили імена трьох осіб.
Важливо Підпільна катівня "Ізоляція": жахливі подробиці, як сепаратисти ґвалтують людей на Донбасі
Вони причетні до жорстоких тортур, побоїв, принижень людської гідності. Однак тепер, маючи дані їхніх російських паспортів, можна офіційно пред'являти претензії Росії за порушення законів і звичаїв ведення війни,
– заявив Асєєв.
Він сподівається, що це ініціюють українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи та Міністерство закордонних справ.
"Я 28 місяців слухав, як ви б'єте жінок у сусідніх камерах, змушуєте співати пісні під тортури і затягуєте людей з електроопіками в камери, де вони і далі повинні "тримати стіну плачу". Вам всім було дуже смішно. Тепер посміємося ми", – сказав журналіст.
Він наголосив, що скоро ЗМІ опублікують інформацію про їхнього керівника з позивним "Ленін".Зверніть увагу! Бойовики захопили "Ізоляцію" у 2014 році та перетворили її на справжній концтабір. Асєєву, якого викрали окупанти у Донецьку, вдалося визволитися з в'язниці внаслідок обміну полоненими наприкінці 2019 року.