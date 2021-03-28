Журналісти встановили основних військових злочинців з в'язниці бойовиків "Ізоляція"
Станіслав Асєєв та журналісти-розслідувачі Bellingcat встановили імена головних військових злочинців із донецької в'язниці "Ізоляція". Усі вони мають російське громадянство.
Джерело:фейсбук Станіслава Асєєва
Військові злочинці, за словами журналістів, знущалися з в'язнів, катували їх та принижували. Наразі вдалося встановили імена трьох осіб.
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Що відомо про ймовірних катів
- 42-річний Юрій Кривонос (позивний "Товстий") – куратор в'язниці.
- 40-річний Володимир Бутенко (позивний "Буг") – права рука Кривоноса та один із старших на зміні.
- 41-річний Руслан Єрьомичев (позивний "Єрмак") – "головний любитель молодих дівчат".
Вони причетні до жорстоких тортур, побоїв, принижень людської гідності. Однак тепер, маючи дані їхніх російських паспортів, можна офіційно пред'являти претензії Росії за порушення законів і звичаїв ведення війни,
– заявив Асєєв.
Він сподівається, що це ініціюють українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи та Міністерство закордонних справ.
"Я 28 місяців слухав, як ви б'єте жінок у сусідніх камерах, змушуєте співати пісні під тортури і затягуєте людей з електроопіками в камери, де вони і далі повинні "тримати стіну плачу". Вам всім було дуже смішно. Тепер посміємося ми", – сказав журналіст.
Він наголосив, що скоро ЗМІ опублікують інформацію про їхнього керівника з позивним "Ленін".
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