Журналісти показали будинок у Києві, де зареєстровані Медведчук і Марченко: фото

Джерело:Depo Київ
Журналісти показали будинок у Києві, де офіційно зареєстровані Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Помешкання на вулиці Медвинській патрулює приватна служба безпеки.
В додатку до указу Володимира Зеленського про санкції щодо Медведчука та Марченко опублікована адреса, де зареєстроване проросійське подружжя.
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Будинок розташований за адресою вулиця Медвинська, 24.
Коли журналіст з Depo Київ прибув за адресою і почав фотографувати будівлю, відразу активізувалася приватна служба безпеки.
Охоронці вимагали видалити зроблені світлини.
На питання, чому людина не може сфотографувати будинок з вулиці, вони відповіли, що це розпорядження власників помешкання, а також пригрозили тим, що в нас "можуть бути проблеми, в разі крадіжки на території",
– розповів журналіст.
Він також зауважив, що весь периметр навколо будинку Медведчука та Марченко патрулюють люди спортивної статури.
Будинок у Києві, де зареєстровані Медведчук і Марченко / Depo Київ