Журналісти показали будинок у Києві, де офіційно зареєстровані Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Помешкання на вулиці Медвинській патрулює приватна служба безпеки.

В додатку до указу Володимира Зеленського про санкції щодо Медведчука та Марченко опублікована адреса, де зареєстроване проросійське подружжя.

Актуально Не лише дружина Медведчука: головне про санкційну Оксану Марченко та скандали з нею

Будинок розташований за адресою вулиця Медвинська, 24.

Коли журналіст з Depo Київ прибув за адресою і почав фотографувати будівлю, відразу активізувалася приватна служба безпеки.

Охоронці вимагали видалити зроблені світлини.

На питання, чому людина не може сфотографувати будинок з вулиці, вони відповіли, що це розпорядження власників помешкання, а також пригрозили тим, що в нас "можуть бути проблеми, в разі крадіжки на території",

– розповів журналіст.

Він також зауважив, що весь периметр навколо будинку Медведчука та Марченко патрулюють люди спортивної статури.



Будинок у Києві, де зареєстровані Медведчук і Марченко / Depo Київ​

Санкції проти Медведчука та Марченко: головне