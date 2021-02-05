Журналісти "112 Україна" та ZIK погрожують убивством Стерненку: деталі
Активіст Сергій Стерненко переконує, що йому погрожують фізичною розправою російські пропагандисти, які маскуються під українських журналістів. Мовиться про представників заблокованих в Україні телеканалів Віктора Медведчука – ZIK і"112 Україна".
Джерело:телеграм Сергія Стерненка
За словами Стерненка, причина погроз – правда про їхню роботу, на чому не раз акцентував активіст.
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Деталі заяви Стерненка
Активіст нагадав про свій нещодавній допис, у якому він повідомив, що планує зібрати разом інформацію про те, хто саме працює на каналах ZIK, "112 Україна" та NewsOne.
"Це відкрита інформація, яку поширюють самі ж телеканали та пропагандисти. Мовиться не про адреси чи телефони, а саме про місця їхньої роботи. І все", – підкреслив Стерненко.
Але через таке його повідомлення:
- головний редактор каналу "112 Україна" Павло Кужеєв заявив, що Стерненко може зникнути та натякнув, що його тепер можуть вбити.
- ведучий телеканалу ZIK Андрій Лащ оприлюднив у себе у фейсбуці інформацію про місце проживання Стерненка, реєстрацію його авто тощо, і теж почав погрожувати.
Невже пропагандисти так соромляться факту того, що вони є власністю Росії? Чи вони так звикли захищати вбивць Медведчука та Путіна, що вже і самі хочуть вбивати? Як би там не було, пособників окупантів слід не просто бути звільнити, а і притягнути до відповідальності. Вони вже вкрай знахабніли від безкарності. Не просто працюють на агресора, а й погрожують за правду,
– наголосив Стерненко.
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Стерненко про медведчуківські телеканали та погрози в його бік: дивіться відео
Коротко про санції проти ZIK, NewsOne та "112 Україна"
- 2 лютого на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Зеленський підписав указ.
- Санкції стосуються ще й компаній, яким належать телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK.
- Термін дії обмежень – 5 років.
- Козак – бізнеспартнер Медведчука, і згідно з розслідуваннями активістів, мовиться фактично про компанії, що належать куму Путіна.
- Як вдалося з'ясувати українським спецслужбам, канали Медведчука отримували гроші з Росії. Фінансувала їх компанія Донские угли", що працює на окупованій Луганщині.
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