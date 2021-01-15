Журналістам заборонили зйомку прильоту Олексія Навального в Росію. Аеропорт "Внуково", куди 17 січня має прилетіти з Берліна опозиціонер, відмовив у можливості зйомки цієї події.

Аеропорт пояснив, що відмова – через заходи проти коронавірусу. Відповідь пресслужби "Внуково" опублікувало видання Sota Vision.

До теми Навального оголосили в розшук у Росії та повинні негайно затримати

"З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції, а також забезпечення безпеки перебування пасажирів і гостей аеропорту "Внуково" – масові заходи, зокрема організація діяльності ЗМІ на території комплексу тимчасово не проводяться", – мовиться в повідомленні

Водночас у пресслужбі "Внуково" запевнили, що відео пасажирів рейсу з Берліна "буде надано". Редакція Sota Vision заявила, що має намір провести трансляцію з "Внуково" незалежно від готовності його пресслужби "співпрацювати з журналістами".

Зверніть увагу! 13 січня російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що має намір 17 січня повернутися в Росію з Німеччини, де він проходив реабілітацію після отруєння. Того ж дня стало відомо, що він вже давно перебуває у федеральному розшуку – його повинні затримати, щойно знайдуть.

Що цьому передувало