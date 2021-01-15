Журналістам заборонили знімати на відео приліт Навального в аеропорт
Журналістам заборонили зйомку прильоту Олексія Навального в Росію. Аеропорт "Внуково", куди 17 січня має прилетіти з Берліна опозиціонер, відмовив у можливості зйомки цієї події.
Аеропорт пояснив, що відмова – через заходи проти коронавірусу. Відповідь пресслужби "Внуково" опублікувало видання Sota Vision.
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"З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції, а також забезпечення безпеки перебування пасажирів і гостей аеропорту "Внуково" – масові заходи, зокрема організація діяльності ЗМІ на території комплексу тимчасово не проводяться", – мовиться в повідомленні
Водночас у пресслужбі "Внуково" запевнили, що відео пасажирів рейсу з Берліна "буде надано". Редакція Sota Vision заявила, що має намір провести трансляцію з "Внуково" незалежно від готовності його пресслужби "співпрацювати з журналістами".
Що цьому передувало
- Олексія Навального отруїли 20 липня 2020 року, тоді він знепритомнів у літаку та впав у кому.
- Фахівці з лабораторій різних країн Європи повідомили, що Навального отруїли хімічною речовиною з групи "Новачок".
- 10 вересня він опритомнів, а 23 листопада відповів на запит ФСВП, що лежить у лікарні. Політика в Росії засудили на 3,5 роки умовно, тож він зобов'язаний регулярно відмічатися у ФСВП.
- Організатори вбивства планували, що політик мав померти ще в літаку. Згодом Навальний опублікував запис розмови із начебто одним із працівників ФСБ.
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