Джерело:24 канал
Кремль проявив зацікавленість у співпраці з ліванською терористичною організацією. Однак більшість союзників використовують Росію, як можливість отримати користь.
Кремлю треба ті, хто будуть вдавати, що російську владу очолюють справжні політичні діячі, а не випадкові люди. Таку думку у своєму блозі "Большой мир" висловив журналіст Юрій Мацарський.
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За словами Мацарського, несправжня російська еліта, зокрема влада, навчилась знаходити собі будь-яких спільників. Наприклад, терористичну ліванську організацію "Хезболла".
У Кремля немає справжніх спільників, тих, які щиро і безкорисно готові були б підтримати Росію,
– зазначив журналіст.
На його думку, це зумовлено відсутністю спільних ідей та принципів Кремля із їхніми так званими союзниками, а це передумова міцної співпраці.
Журналіст наголосив, що ті, хто вдавано грають роль союзників Кремля, в обмін отримують від Москви певну винагороду, зокрема:
Також він заявив, що Кремль чітко встановив правила для союзників. Зокрема, вони повинні поводити себе так, начебто влада Росії є вмілою та легітимною. Натомість Москва дасть усе, чого їм бракує.
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