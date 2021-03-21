Кремль проявив зацікавленість у співпраці з ліванською терористичною організацією. Однак більшість союзників використовують Росію, як можливість отримати користь.

Кремлю треба ті, хто будуть вдавати, що російську владу очолюють справжні політичні діячі, а не випадкові люди. Таку думку у своєму блозі "Большой мир" висловив журналіст Юрій Мацарський.

Читайте повний випуск блогу Синдром самозванця: навіщо Кремль шукає союзників серед терористів

Союз із терористами

За словами Мацарського, несправжня російська еліта, зокрема влада, навчилась знаходити собі будь-яких спільників. Наприклад, терористичну ліванську організацію "Хезболла".

У Кремля немає справжніх спільників, тих, які щиро і безкорисно готові були б підтримати Росію,

– зазначив журналіст.

На його думку, це зумовлено відсутністю спільних ідей та принципів Кремля із їхніми так званими союзниками, а це передумова міцної співпраці.

Переваги вдаваної співпраці

Журналіст наголосив, що ті, хто вдавано грають роль союзників Кремля, в обмін отримують від Москви певну винагороду, зокрема:

дешеві кредити;

російську зброю;

захист перед Генсеком ООН.

Також він заявив, що Кремль чітко встановив правила для союзників. Зокрема, вони повинні поводити себе так, начебто влада Росії є вмілою та легітимною. Натомість Москва дасть усе, чого їм бракує.

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