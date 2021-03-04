Донбас залишається болючим місцем України, що дозволяє Росії контролювати українські дії. Тому насправді Кремлю вигідно, щоб війна тривала, а приєднувати Донбас до складу Федерації вони не поспішають.

Таку думку висловив журналіст Єгор Скоріна у блозі "Антифейк". Він зазначив, що Донбас є "кровоточивою раною України".

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Донбас не дає України розвиватись

За його словами, президенту Володимиру Путіну Донбас у складі Росії – не потрібний.

Йому (Путіну – 24 канал) треба Донбас окупований, на який можна давити, як на рану України,

– наголосив він.

Скоріна пояснив, що цим російська влада має змогу "контролювати" Україну, призупиняти її розвиток. Зокрема, не дає можливості рухатись у напрямку європейської інтеграції.

Зауважимо. Однією з передумов вступу до Європейського Союзу є припинення війни на Донбасі.

Чи можливий мир на Донбасі

Також журналіст зазначив, що ніякого перемир'я ніколи не було, бо бойовики регулярно порушували режим тиші. Постійно гинули й гинуть українські військові.

Кремль постійно нагадував Володимиру Зеленському, що перемир'я – це "милостиня" від Путіна, яка закінчиться тоді, коли російський президент цього захоче,

– зауважив Єгор Скоріна.

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