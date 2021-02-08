Працівники заблокованих телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком, організували акцію проти санкцій. Найцікавішим стало те, що вони висміяли себе, самі того не розуміючи.

Таку думку висловив ведучий "Pro новин" Артем Овдієнко. Він додав, що "медведчуківські пропагандисти" самі собі заклеїли рот чорним скотчем, що ще більше проілюструвало ситуацію з блокуванням.

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Овдієнко зазначив, що не міг повірити власним очам, коли побачив чорний скотч на обличчях працівників заблокованих ЗМІ.

Вони самі себе так яскраво підставили, вони самі усьому світові наочно продемонстрували дієвість санкцій від Зеленського,

– сказав Овдієнко.

За словами ведучого, працівники телеканалів наочно продемонстрували, що "чорнороті пропагандисти" зі "112 Україна", ZIK та NewsOne тепер змушені в Україні мовчати та припинити свою антиукраїнську пропаганду.

"Я щиро дякую тому їхньому креативщику, який цей перфоманс придумав. Так смачно потрапити впросак, а ще й усіх решту своїх так званих колег туди ж затягнути, це треба бути справжнім професіоналом", – зауважив Овдієнко.

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Журналіст наголосив, що щиро радіє закриттю медведчуківських ЗМІ, адже їхня пропаганда на користь ОПЗЖ "надувала мильну бульбашку рейтингів цієї політсили".

Овдієнко додав, що через такі рейтинги на чергових виборах українці ризикували добровільно віддати Україну в руки Путіну, проголосувавши за проросійського президента й проросійські політсили у Верховній Раді.

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Блокування телеканалів Медведчука: коротко

Телеканали, які пов'язують з Віктором Медведчуком, заблокували 2 лютого. Причиною стали санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкцію запровадили на 5 років.

Українським спецслужбам вдалося з'ясувати, що канали Медведчука отримували гроші з Росії .



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