Жовтий рівень небезпеки: ДСНС попередила про сильний туман 29 грудня
29 грудня, особливо вранці, у Київській та Черкаській областях буде сильний туман. Надзвичайники попередили про жовтий рівень небезпеки.
ДСНС попередила про сильний туман
Туман накриє центральну Україну, вранці 29 грудня видимість не перевищуватиме 200 – 500 метрів. Про це розповіли у ДСНС (Державна служба з надзвичайних ситуацій).
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За словами надзвичайників, мовиться про 1 рівень небезпечності – жовтий:
- Погода потенційно небезпечна.
- Можуть бути несприятливі погодні явища – опади, грози, пориви вітру.
Особливу увагу на це попередження слід звернути водіям:
- У ДСНС радять бути уважним та обережним на дорогах.
- Вмикати протитуманні фари.
- Дотримуватись швидкісного режиму.
- Під час під'їзду до пішохідних переходів – знижувати швидкість.
Загалом погода в Україні 29 грудня зіпсується. Синоптики Укргідрометцентру попередили про сильний вітер у західних регіонах, про сніг на більшості територій та ожеледицю на дорогах.
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