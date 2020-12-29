29 грудня, особливо вранці, у Київській та Черкаській областях буде сильний туман. Надзвичайники попередили про жовтий рівень небезпеки.

ДСНС попередила про сильний туман

Туман накриє центральну Україну, вранці 29 грудня видимість не перевищуватиме 200 – 500 метрів. Про це розповіли у ДСНС (Державна служба з надзвичайних ситуацій).

Зверніть увагу Штормовий вітер та мокрий сніг: прогноз погоди у Львові та області на 29 грудня

За словами надзвичайників, мовиться про 1 рівень небезпечності – жовтий:

Погода потенційно небезпечна.

Можуть бути несприятливі погодні явища – опади, грози, пориви вітру.

Особливу увагу на це попередження слід звернути водіям:

У ДСНС радять бути уважним та обережним на дорогах.

Вмикати протитуманні фари.

Дотримуватись швидкісного режиму.

Під час під'їзду до пішохідних переходів – знижувати швидкість.

Загалом погода в Україні 29 грудня зіпсується. Синоптики Укргідрометцентру попередили про сильний вітер у західних регіонах, про сніг на більшості територій та ожеледицю на дорогах.