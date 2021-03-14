Жорстоке вбивство 7-річної Марії Борисової: кого саме підозрює поліція

Джерело:фейсбук Назара Приходька
Триває розслідування жорстокого вбивства 7-річної Марії Борисової у селі Щасливе на Херсонщині. За словами активіста Назара Приходька, коло підозрюваних розширили. Окрім членів родини, до нього увійшли і деякі інші жителі села. Про особи останніх поліція поки не повідомляє.
Наразі усі підозрювані перебувають на волі. Щоправда, у тих, кого тим чи іншим чином вважають причетними до цього злочину, відібрали зразки ДНК. Результати за ними скоріш за все оприлюднять у середу, 17 березня. Тоді й будуть підстави оголосити підозру та брати під варту.
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Приходько переконує, що основних підозрюваних – троє:
Окрім того, правоохоронці перевіряють причетність і самої матері. Адже вона може бути в курсі та покривати винного/винних. До того ж, в селі називають її неблагонадійною через зловживання алкоголем.
Активіст зауважив, що зараз у селі дітей взагалі не випускають на вулицю. Батьки буквально за руку водять їх до школи/садочку та назад. Дехто навіть зустрічає з роботи дружин, якщо ті працюють до пізньої години.
Водночас поліція знову запустила службових собак. Річ у тім, що тварини можуть натрапити на додаткові сліди. Крім того, буквально на кожній вулиці чергує поліцейський патруль.
Всі чекають на 17 березня. Серед жителів панує настрій "Лінча". Воно і не дивно: хтось, кого в маленькому селі знали багато років, виявився істотою з нутром монстра,
– підкреслив Приходько.
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