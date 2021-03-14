Жорстоке вбивство 7-річної Марії Борисової: кого саме підозрює поліція
Триває розслідування жорстокого вбивства 7-річної Марії Борисової у селі Щасливе на Херсонщині. За словами активіста Назара Приходька, коло підозрюваних розширили. Окрім членів родини, до нього увійшли і деякі інші жителі села. Про особи останніх поліція поки не повідомляє.
Джерело:фейсбук Назара Приходька
Наразі усі підозрювані перебувають на волі. Щоправда, у тих, кого тим чи іншим чином вважають причетними до цього злочину, відібрали зразки ДНК. Результати за ними скоріш за все оприлюднять у середу, 17 березня. Тоді й будуть підстави оголосити підозру та брати під варту.
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Кого поліція підозрює у вбивстві дитини
Приходько переконує, що основних підозрюваних – троє:
- батько Марійки, з яким мати розлучилася та який, за словами деяких односельців, вживає наркотики,
- хрещений дівчинки, з яким мати продовжувала спілкування, втім про якісь більш глибокі стосунки наразі не мовиться,
- господар сараю, в якому в мішку він сам знайшов тіло, хоча до цього сарай тричі обшукували.
Окрім того, правоохоронці перевіряють причетність і самої матері. Адже вона може бути в курсі та покривати винного/винних. До того ж, в селі називають її неблагонадійною через зловживання алкоголем.
У Щасливому – напружена атмосфера
Активіст зауважив, що зараз у селі дітей взагалі не випускають на вулицю. Батьки буквально за руку водять їх до школи/садочку та назад. Дехто навіть зустрічає з роботи дружин, якщо ті працюють до пізньої години.
Водночас поліція знову запустила службових собак. Річ у тім, що тварини можуть натрапити на додаткові сліди. Крім того, буквально на кожній вулиці чергує поліцейський патруль.
Всі чекають на 17 березня. Серед жителів панує настрій "Лінча". Воно і не дивно: хтось, кого в маленькому селі знали багато років, виявився істотою з нутром монстра,
– підкреслив Приходько.
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- Марія Борисова зникла 7 березня. Її матір розповіла, що надвечір дівчинка пішла гратися на вулицю. За деякий час жінка помітила, що дитини на подвір'ї немає.
- У перший день зникнення почалися масштабні пошуки. До них долучилися поліцейські, нацгвардійці та волонтери.
- 11 березня школярку виявили мертвою у сараї. Тіло було схованим у білий поліетиленовий мішок, зав'язаний стрічкою.
- У поліції заявили, що на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті та зґвалтування. Ймовірно, дитину душили.
- Раніше була версія, шо Марія хотіла зустріти батька з роботи. В останнє дівчинку бачили поруч з автобусною зупинкою. Однак сам чоловік ці припущення спростував. Каже, що вона не могла бігти на зупинку, бо він там ніколи не виходив. Ба більше, не знала навіть, де її тато працює.
- 13 березня 7-річну Марію поховали в Щасливому. Домовину з тілом дівчинки пронесли через все село, зупиняючись біля місця, де вона любила гратися. Також процесія пройшла повз її школу.
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