Триває розслідування жорстокого вбивства 7-річної Марії Борисової у селі Щасливе на Херсонщині. За словами активіста Назара Приходька, коло підозрюваних розширили. Окрім членів родини, до нього увійшли і деякі інші жителі села. Про особи останніх поліція поки не повідомляє.

Наразі усі підозрювані перебувають на волі. Щоправда, у тих, кого тим чи іншим чином вважають причетними до цього злочину, відібрали зразки ДНК. Результати за ними скоріш за все оприлюднять у середу, 17 березня. Тоді й будуть підстави оголосити підозру та брати під варту.

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Кого поліція підозрює у вбивстві дитини

Приходько переконує, що основних підозрюваних – троє:

батько Марійки , з яким мати розлучилася та який, за словами деяких односельців, вживає наркотики,

, з яким мати розлучилася та який, за словами деяких односельців, вживає наркотики, хрещений дівчинки, з яким мати продовжувала спілкування, втім про якісь більш глибокі стосунки наразі не мовиться,

з яким мати продовжувала спілкування, втім про якісь більш глибокі стосунки наразі не мовиться, господар сараю, в якому в мішку він сам знайшов тіло, хоча до цього сарай тричі обшукували.

Окрім того, правоохоронці перевіряють причетність і самої матері. Адже вона може бути в курсі та покривати винного/винних. До того ж, в селі називають її неблагонадійною через зловживання алкоголем.

У Щасливому – напружена атмосфера

Активіст зауважив, що зараз у селі дітей взагалі не випускають на вулицю. Батьки буквально за руку водять їх до школи/садочку та назад. Дехто навіть зустрічає з роботи дружин, якщо ті працюють до пізньої години.

Водночас поліція знову запустила службових собак. Річ у тім, що тварини можуть натрапити на додаткові сліди. Крім того, буквально на кожній вулиці чергує поліцейський патруль.

Всі чекають на 17 березня. Серед жителів панує настрій "Лінча". Воно і не дивно: хтось, кого в маленькому селі знали багато років, виявився істотою з нутром монстра,

– підкреслив Приходько.

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Убивство 7-річної Марії Борисової: головне