Обласну поліцію пікетували в Одесі: активісти нагадали про жорстоке поводження з тваринами
В Одесі на вулиці Єврейській біля обласного управління поліції 5 лютого зібралися приблизно 200 осіб. Люди виступили з вимогою покарати шкуродерів, що вбивають і калічать тварин.
Джерело:"Думская"
Передумовою для протесту став нещодавній випадок у передмісті, де п'яний місцевий житель сильно побив сусідського собаку породи хаскі.
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Протест у Одесі під обласною поліцією: активісти вимагали розслідувати випадки жорстокого поводження з тваринами / Фото видання "Думская"
Протест у Одесі проти жорсткого поводження з тваринами: деталі
У мітингу взяли участь представники громадських організацій, що надають допомогу тваринам, власники притулків і просто небайдужі громадяни. За словами зоозахисників, поліція ігнорує превентивні заходи щодо захисту прав тварин і систематично не вносить до Єдиного реєстру до досудових розслідувань факти про такі злочини.
За останній рік ми фіксуємо справи, пов'язані з жорстоким ставленням до тварин. Справи – різні: отруєння, побиття, вбивства. Але завжди один і той же результат – люди викликають поліцію, вона приїжджає на місце, фіксує або не фіксує, розвертається та їде, і тільки коли приїжджають волонтери й преса, тільки тоді поліція починає працювати,
– зауважила зоозахисниця, волонтерка організації "Animal SOS Одеса" Яна Титаренко.
За її словами, точка кипіння настала, коли вся Україна побачила, як побили собаку Марса, як розстріляли собак у Доброолександрівці, як розстріляли в селі Шомполи. Але і там, і там поліція не реагувала.
Чим усе закінчилося
У підсумку учасники акції написали звернення до поліції з вимогою виконувати покладені на неї функції.
Звернення до керівництва поліції Одеської області щодо байдужого ставлення правоохоронців до жорсткого поводження з тваринами / Фото видання "Думская"
Правоохоронці, зі свого боку, підтвердили, що готові до діалогу з зоозахисниками. Також пообіцяли у вівторок, 9 лютого, прийняти ініціативну групу для розгляду кожної зі скандальних справ.
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Жорстоке поводження з тваринами: дивіться відео протесту під обласною поліцією в Одесі
Найближчим часом Рада посилить покарання за жорстоке поводження з тварина
Ще 11 лютого 2020 року нардепи у першому читанні підтримали зміни до законів про охорону тварин та рослин. Наразі проєкт закону номер 2351 передано на розгляд у 2 читанні.
Якщо ж документ ухвалять, в Україні збільшать перелік речей щодо жорстокого поводження з тваринами, за які передбачено покарання.
Що передбачає законопроєкт: основне
- Законопроєкт передбачає адміністративну відповідальність за знищення рослин і тварин, яких охороняють міжнародні конвенції, ратифіковані Україною. Також відповідальність планують запровадити за винищення тварин і рослин, що підлягають особливій охороні у Криму, Севастополі та Києві.
- Тепер штрафуватимуть за жорстоке поводження не тільки з домашніми, а й з безпритульними тваринами.
- Штрафи можуть накласти за пропаганду жорстокого поводження з тваринами та порушення правил транспортування тварин, навіть якщо вони при цьому не постраждали.
- Штрафи передбачені за продаж тварин у невідведених для цього місцях.
- Крім цього, планують запровадити покарання за контрабанду рідкісних видів тварин та рослин.
- Також пропонують конфісковувати браконьєрські знаряддя.
- Передбачили розмежування компетенцій щодо розгляду справ про жорстоке поводження з тваринами. Такі справи має розглядати виключно суд.
Інформацію взято з сайту Верховної Ради
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