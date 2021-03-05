Жорсткий локдаун в Україні: скільки людей підтримують обмеження

В Україні політики знову заговорили про запровадження локдауну через погіршення коронавірусної ситуації. Більша частина українці не проти посилення обмежень.

Що українці думають про локдаун

56% населення підтримують запровадження жорсткого карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме.

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Водночас 41% українців дотримуються протилежної думки – вони виступають проти локдаун.

Чи підтримують люди закриття закладів

66% населення підтримують закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів,

58% – закриття спортзалів,

52% – шкіл,

47% – дитсадків.

Натомість майже 80% опитаних є проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту.

Що відомо про можливість запровадження локдауну

Наразі червона зона карантину запроваджена в Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у зоні ризику також перебувають Закарпатська, Вінницька та Тернопільська області.

Він пояснив, що у разі, якщо більшість регіонів будуть "червоними", то в Україні введуть локдаун.

Водночас, за словами ч ленкині комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольги Стефанішиної, бізнес може не витримати третього локдауну.

Опитування проводили впродовж 2 – 3 березня 2021 року на території усіх областей України, крім Криму та тимчасово окупованого Донбасу. У дослідженні взяли участь 2500 повнолітніх опитаних. Метод опитування: CATI, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2%.