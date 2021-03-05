Жорсткий локдаун в Україні: скільки людей підтримують обмеження

Джерело:соціологічна група "Рейтинг"
В Україні політики знову заговорили про запровадження локдауну через погіршення коронавірусної ситуації. Більша частина українці не проти посилення обмежень.
56% населення підтримують запровадження жорсткого карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме.
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Водночас 41% українців дотримуються протилежної думки – вони виступають проти локдаун.
Натомість майже 80% опитаних є проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту.Зверніть увагу! Опитування проводили впродовж 2 – 3 березня 2021 року на території усіх областей України, крім Криму та тимчасово окупованого Донбасу. У дослідженні взяли участь 2500 повнолітніх опитаних. Метод опитування: CATI, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2%.