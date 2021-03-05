Жорсткий локдаун в Україні: скільки людей підтримують обмеження

5 березня 2021 , 11:25
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Джерело:

соціологічна група "Рейтинг"

В Україні політики знову заговорили про запровадження локдауну через погіршення коронавірусної ситуації. Більша частина українці не проти посилення обмежень.

Що українці думають про локдаун

56% населення підтримують запровадження жорсткого карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме.

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Водночас 41% українців дотримуються протилежної думки – вони виступають проти локдаун.

Чи підтримують люди закриття закладів

  • 66% населення підтримують закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів,
  • 58% – закриття спортзалів,
  • 52% – шкіл,
  • 47% – дитсадків.

Натомість майже 80% опитаних є проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту.

Зверніть увагу! Опитування проводили впродовж 2 – 3 березня 2021 року на території усіх областей України, крім Криму та тимчасово окупованого Донбасу. У дослідженні взяли участь 2500 повнолітніх опитаних. Метод опитування: CATI, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2%.

Що відомо про можливість запровадження локдауну

  • Наразі червона зона карантину запроваджена в Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у зоні ризику також перебувають Закарпатська, Вінницька та Тернопільська області.
  • Він пояснив, що у разі, якщо більшість регіонів будуть "червоними", то в Україні введуть локдаун.
  • Водночас, за словами членкині комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольги Стефанішиної, бізнес може не витримати третього локдауну.