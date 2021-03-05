Жорсткий локдаун в Україні: скільки людей підтримують обмеження
В Україні політики знову заговорили про запровадження локдауну через погіршення коронавірусної ситуації. Більша частина українці не проти посилення обмежень.
Джерело:соціологічна група "Рейтинг"
Що українці думають про локдаун
56% населення підтримують запровадження жорсткого карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме.
Читайте також Можуть ввести через кілька тижнів, – експертка ЮНІСЕФ про локдаун в Україні
Водночас 41% українців дотримуються протилежної думки – вони виступають проти локдаун.
Чи підтримують люди закриття закладів
- 66% населення підтримують закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів,
- 58% – закриття спортзалів,
- 52% – шкіл,
- 47% – дитсадків.
Натомість майже 80% опитаних є проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту.
Що відомо про можливість запровадження локдауну
- Наразі червона зона карантину запроваджена в Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у зоні ризику також перебувають Закарпатська, Вінницька та Тернопільська області.
- Він пояснив, що у разі, якщо більшість регіонів будуть "червоними", то в Україні введуть локдаун.
- Водночас, за словами членкині комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольги Стефанішиної, бізнес може не витримати третього локдауну.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter