Жорстка відповідь КСУ президенту Зеленському: з'явилася реакція ОПУ
В Офісі Президента прокоментували останні заяви Секретаріату Конституційного Суду щодо відсторонення голови органу Олександра Тупицького. У КСУ переконують, що Зеленський нібито порушив свої конституційні повноваження.
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В ОПУ наголосили, що закон України про Конституційний Суд, регламент КСУ та положення про офіційний вебсайт чітко визначають, яку інформацію можна розміщувати на офіційних ресурсах КСУ. Про це Офіс Президента написав у своєму телеграм-каналі.
До теми Указ президента є юридично нікчемним, – у КСУ проти відсторонення Тупицького
"Ні вказаними вище, ні жодним іншим чинним нормативно-правовим актом України не передбачено можливості розміщення на офіційному сайті КСУ повідомлення правового департаменту Секретаріату КСУ, невідомо ким підготовленого та такого, що за своїм змістом є присвоєнням повноважень Конституційного Суду правовим департаментом", – зауважили в адміністрації українського президента.
У президентському офісі додали, що розміщення таких "висновків" і "роз'яснень" на офіційному сайті Суду має на меті свідоме введення в оману суспільства та ЗМІ щодо правової позиції КСУ.
Будь-які "заяви", "роз'яснення" та "висновки", розміщені на сайті Суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, є юридично нікчемними. А посадовців, які дали розпорядження на їхнє розміщення, слід притягнути до юридичної, серед іншого – кримінальної відповідальності,
– заявили в ОПУ.
У Зеленського уточнили, що таке покарання вони мають отримати за привласнення повноважень Конституційного Суду.
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Що цьому передувало
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади глави КСУ на 2 місяці.
- Причиною стало те, що Тупицький проігнорував виклик в Офіс генпрокурора. Очільника КСУ підозрюють у підкупі свідка, а також у введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка.
- Окрім того, раніше КСУ під головуванням Тупицького скасував антикорупційну реформу в Україні. Таке рішення мало не коштувало країні безвізу та співпраці з МВФ.
- Опісля в КСУ заявили, що указ Зеленського про відсторонення є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню.
- Також у суді переконують, що рішення президента суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні та конституційним принципам діяльності КСУ. Тому у Суді закликали президента негайно скасувати указ.
- Водночас судді Конституційного Суду 5 січня запланували збори. На них розглянуть указ Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького.
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