В Офісі Президента прокоментували останні заяви Секретаріату Конституційного Суду щодо відсторонення голови органу Олександра Тупицького. У КСУ переконують, що Зеленський нібито порушив свої конституційні повноваження.

Відсторонення Тупицького: що кажуть у ОПУ про гучні заяви Конституційного Суду

В ОПУ наголосили, що закон України про Конституційний Суд, регламент КСУ та положення про офіційний вебсайт чітко визначають, яку інформацію можна розміщувати на офіційних ресурсах КСУ. Про це Офіс Президента написав у своєму телеграм-каналі.

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"Ні вказаними вище, ні жодним іншим чинним нормативно-правовим актом України не передбачено можливості розміщення на офіційному сайті КСУ повідомлення правового департаменту Секретаріату КСУ, невідомо ким підготовленого та такого, що за своїм змістом є присвоєнням повноважень Конституційного Суду правовим департаментом", – зауважили в адміністрації українського президента.

У президентському офісі додали, що розміщення таких "висновків" і "роз'яснень" на офіційному сайті Суду має на меті свідоме введення в оману суспільства та ЗМІ щодо правової позиції КСУ.

Будь-які "заяви", "роз'яснення" та "висновки", розміщені на сайті Суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, є юридично нікчемними. А посадовців, які дали розпорядження на їхнє розміщення, слід притягнути до юридичної, серед іншого – кримінальної відповідальності,

– заявили в ОПУ.

У Зеленського уточнили, що таке покарання вони мають отримати за привласнення повноважень Конституційного Суду.

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Що цьому передувало