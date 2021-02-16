Жодного Жукова: апеляційний суд не скасував перейменування вулиці в Харкові

Апеляційний суд залишив чинною ухвалу окружного суду про скасування рішення міської ради Харкова щодо перейменування проспекту Григоренка на честь радянського маршала Жукова.
Утім, повного тексту судового рішення ще немає, у Другому апеляційному адміністративному суді оголосили тільки вступну та резулятивну частини.
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Перейменування проспекту Григоренка на Жукова у Харкові: що слід знати
- 26 лютого 2020 року міська рада Харкова проголосувала (52 проти 8) за перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова.
- Обласна організація "ВО" Свобода" подала до суду з вимогою скасувати це рішення. 18 червня 2020 Харківський окружний адміністративний суд задовольнив цей позов.
- На це рішення суду міська влада подала Апеляцію. І от 16 лютого стало відомо, що апеляційний суд не підтримав скаржника.
Нагадаємо, схожа історія була раніше.
- Рішення окружного суду від 18 червня залишили без змін, але щодо цього ще можуть подати касаційну скаргу до Верховного суду протягом 30 днів після публікації повного тексту постанови апеляційного суду.
У 2016 році у рамках процесу декомунізації проспект Жукова перейменували на проспект Григоренка. У червні 2019 Харківська міська рада повернула проспекту Григоренка ім'я Жукова (59 депутатів проголосували за, проти – 13). І вже у вересні окружний суд Харкова скасував це рішення міськради, а у листопаді апеляційний суд підтвердив скасування.
Для розуміння принципової різниці:
- Петро Григоренко – радянський генерал, правозахисник, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів.
- Георгій Жуков – радянський полководець з украй неоднозначною репутацією. Наприклад, Левко Лук'яненко називав його одним зі стовпів сталінського терору.