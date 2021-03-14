Немає жодних війн з активістами, – Павленко про скандальне листування

Заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимир Павленко прокоментував скандал щодо листування у квітні 2020 року. Він пояснив, що конфліктів з активістами – немає.

Водночас він зазначив, що довкола роботи АРМА завжди дуже багато гучних заяв і фейків. Про це Володимир Павленко розповів у програмі "Перехресний допит".

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Заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів сказав, що є багато маніпуляцій, щоб спробувати в чомусь звинуватити АРМА.

Яка ситуація довкола скандалу

Щодо відповідного листування – у Агентстві ситуацію остаточно не роз'яснили, проте вона, за словами Павленка, ніяк не вплинула на роботу АРМА.

У квітні 2020 року у ЗМІ з'явилася інформація про начебто листування заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка. У ній мовилося, що непогано було б дати "по зубам" громадським активістам, які критикують керівництво АРМА.

Володимир Павленко сказав, що будь-які злочини щодо громадських активістів в Україні Агентство засуджує. Він наголосив, що позиція АРМА – прозора, вони роз'яснюють свою роботу.

Ми все можемо пояснити та відкриті до діалогу. У нас немає жодних війн з активістами чи депутами. Ми ні з ким не воюємо, а просто робимо свою роботу,

– наголосив Володимир Павленко.

Дивіться інтерв'ю з Володимиром Павленком на 24 каналі: