У Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку вважають, що загальні збори компанії "Мотор Січ" не відповідали чинному законодавству.

Джерело: НКЦПФР

Представники Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку не зафіксувала жодних ознак законної діяльності щодо скликання та наміру проведення цих зборів.

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Докладніше про висновки НКЦПФР

У комісії підкреслили, що вони у межах своїх повноважень провели відповідні заходи щодо організації так званих загальних зборів компанії "Мотор Січ". Але жодних дій, які б підтверджували наміру їх законного проведення, не виявили.

Регулятор додає, що за результатами цих заходів склали відповідний протокол порушень.

Комісія попередньо повідомляла, що дії певних акціонерів не можна вважати правомірними діями щодо скликання та проведенню загальних зборів "Мотор Січі", відповідно до норм Закону України "Про акціонерні товариства". А також такі дії порушують права інших акціонерів цього товариства,

– нагадали у НКЦПФР.

Що цьому передувало

Комісія розпочала процес правозастосування проти учасників ринку.

Зокрема, щодо депозитарної компанії "Драгон капітал" відкрили справу за порушення вимог "Положення про провадження депозитарної діяльності". Мовиться про вимоги щодо здійснення інформаційного та організаційного забезпечення проведення неправомірних загальних зборів "Мотор Січі".

Також відкрили справи за порушення вимог закону "Про акціонерні товариства" щодо порядку інформування акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів.

"Комісія і надалі забезпечуватиме відповідний нагляд за діями акціонерів та учасників ринків капіталу, співпрацюючи з правоохоронними органами", – констатували у НКЦПФР.

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Головне про збори акціонерів "Мотор Січі"

Захід мав відбутися у Запоріжжі 31 січня. Але у підсумку збори акціонерів так і не відбулися.

Ініціювали їх китайські інвестори "Мотор Січі" та український бізнесмен Олександр Ярославський.

та український бізнесмен Окрім них, під будівлю підприємства прийшли нардепи. Зокрема, Юлія Яцик, Максим Пашковський, Євген Шевченко, Артем Кунаєв, Геннадій Касай (усі з фракції "Слуга народу" ).

). Також прибули працівники підприємства. Вони тримали плакати з написами: "Закон – на боці Мотора", "Не дозволимо рейдерське захоплення". За їхніми словами, про збори вони дізналися з мережі. Натомість жодні офіційні повідомлення їм не надходили.

За їхніми словами, про збори вони дізналися з мережі. Натомість жодні офіційні повідомлення їм не надходили. Згодом до будівлі прибули спецпризначенці СБУ. Як пояснили у Службі безпеки, вони проводили "санкціоновані судом оперативно-слідчі дії". Мовиться про кримінальне провадження щодо незаконних зборів акціонерів.

Водночас правоохоронці зафіксували можливі протиправні дії з боку представників компаній DCH (належить Ярославському) та Skyrizon Aircraft Holdings Limited (інвестори з Китаю). У СБУ кажуть, що ці фірми – пов'язані зі встановленням контролю над акціонерним товариством "Мотор Січ".

(належить Ярославському) та (інвестори з Китаю). У СБУ кажуть, що ці фірми – пов'язані зі встановленням контролю над акціонерним товариством "Мотор Січ". За кілька днів до зборів, 28 січня, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Під санкції потрапили 1 громадянин Китаю, якого пов'язують зі Skyrizon, власне ця фірма та 3 інших китайських компанії.