У Жмеринці, що у Вінницькій області, чоловік виніс з квартири знайомої старовинні речі – ікони 16 століття, книги старослов’янською мовою та настінний годинник. Дещо з вкраденого встиг продати місцевому колекціонеру.

Про зникнення антикваріату повідомила жінка – власниця квартири. У ході слідчих дій поліція з’ясувала, що це зробила близька людина, у якої були ключі від житла. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

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Обставини злочину: що відомо

Крадіжка сталась 13 січня – коли власниці антикваріату не було вдома. Її знайомий просто виніс старовинні речі з квартири й почав вже продавати їх.

Крадія зловили вдома 18 січня, він у всьому зізнався. Поліція шукає вкрадені речі – знайшли поки одну ікону й годинник, які довелося вилучити у колекціонера, який придбав їх з рук злодія.

Знайдені речі, які злодій встиг продати / Фото Нацполіції

Затриманий виявився рецидивістом – раніше він вже відбував покарання у тюрмі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, наркозлочини та крадіжки.