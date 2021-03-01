На Житомирщині зникла 13-річна дівчинка, її шукають майже 3 доби: фото

Джерело:поліція Житомирської області
Поліцейські намагаються встановити місцезнаходження школярки Вікторії Фурікової, яка пішла з дому ще 27 лютого. Вранці 1 березня дівчинка зв'язувалася з рідними.
У Житомирській області правоохоронці та небайдужі громадяни майже 3 доби намагаються знайти 13-річну дівчинку.
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Вікторія Фурікова може перебувати у селищі Озерному / Фото поліції Житомирщини
Про що саме розмовляли родичі із дівчиною, та що вона розповіла, у поліції не кажуть. Натомість просять всіх мешканців Житомирщини, які володіють інформацією про місцеперебування дівчинки, телефонувати за номером +38 067 137 29 70 або 102.