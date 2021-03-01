Поліцейські намагаються встановити місцезнаходження школярки Вікторії Фурікової, яка пішла з дому ще 27 лютого. Вранці 1 березня дівчинка зв'язувалася з рідними.

У Житомирській області правоохоронці та небайдужі громадяни майже 3 доби намагаються знайти 13-річну дівчинку.

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За даними слідчих, вона може перебувати у селищі Озерному, однак точне місце правоохоронці наразі не знають.

Що відомо про зникнення Вікторії Фурікової

Як стверджують правоохоронці, школярка є мешканкою Житомирського району області.

На вигляд дівчині 15 років. Вона має худорляву тілобудову та довге русяве волосся.

З дому вона пішла 27 лютого, вдягнена у чорну куртку з хутром та світло-коричневі черевики.

Вранці 1 березня дівчинка виходила на зв'язок із рідними.



Вікторія Фурікова може перебувати у селищі Озерному / Фото поліції Житомирщини

Про що саме розмовляли родичі із дівчиною, та що вона розповіла, у поліції не кажуть. Натомість просять всіх мешканців Житомирщини, які володіють інформацією про місцеперебування дівчинки, телефонувати за номером +38 067 137 29 70 або 102.