На Житомирщині знайшли мертвим хлопця, якого шукали три доби

Джерело:поліція Житомирщини
Івана Мисливого з Радомишля, якому було лише 17 років, знайшли мертвим. Його пошуки безрезультатно тривали три доби.
До пошуків долучилися волонтери, кінологи і рятувальники. Зрештою тіло мертвого юнака виявили водолази у річці на околиці населеного пункту.
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Хлопця у вечір зникнення підвозив друг / Фото з соцмереж
У першій половині дня 22 березня тіло юнака виявили в очереті. Візуально з берега його помітити було неможливо.
Річка, де знайшли хлопця
При зовнішньому огляді загиблого тілесних ушкоджень, які б вказували на насильницьку смерть, не виявили.
Причину смерті наразі з’ясовують експерти.