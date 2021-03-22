На Житомирщині знайшли мертвим хлопця, якого шукали три доби

Івана Мисливого з Радомишля, якому було лише 17 років, знайшли мертвим. Його пошуки безрезультатно тривали три доби.

До пошуків долучилися волонтери, кінологи і рятувальники. Зрештою тіло мертвого юнака виявили водолази у річці на околиці населеного пункту.

Раніше У Житомирській області три доби шукали 17-річного хлопця: фото

Зникнення 17-річного хлопця на Житомирщині

Про те, що хлопець зник, його рідні повідомили 19 березня. Він пішов з дому ввечері 18 березня і не повернувся.

Поліція дізналася: хлопець був у райцентрі і зустрічався з друзями.

Востаннє парубка бачив знайомий, який того ж вечора підвозив його якнайближче до домівки.

Відтоді жодних відомостей про хлопця не було.

У межах кримінального провадження поліцейські розглядали усі можливі версії його зникнення.



Хлопця у вечір зникнення підвозив друг / Фото з соцмереж

Де знайшли Івана

У першій половині дня 22 березня тіло юнака виявили в очереті. Візуально з берега його помітити було неможливо.



Річка, де знайшли хлопця

При зовнішньому огляді загиблого тілесних ушкоджень, які б вказували на насильницьку смерть, не виявили.

Причину смерті наразі з’ясовують експерти.