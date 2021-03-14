На Житомирщині жінка вбила своїх новонароджених двійнят

У Житомирській області жінка вбила своїх новонароджених двійнят. Після пологів вона заховала їх у підсобному приміщенні.
Про те, що зробила 31-річна жінка, могло так і залишитися таємницею. Однак її односелиця запідозрила щось і розповіла поліції.
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Жінка позбулася своїх новонароджених двійнят
Важливо!
- Тривалий час 31-річна жінка з Новоград-Волинського району ходила вагітною.
- Проте потім живіт зник, а новонароджених дітей не з'явилося.
- Це стало підозрілим для її односелиці. Вона подзвонила у поліцію і все розповіла.
- Відтак слідчі встановили, що жінка штучно викликала пологи спеціальними препаратами.
- Новонароджених вона заховала у підсобному приміщенні.
- Важливо відзначити: жінку раніше позбавили батьківських прав стосовно 7 дітей.
- Новоград-Волинська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства матір’ю своїх новонароджених дітей.
- Досудове розслідування триває.
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