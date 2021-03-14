На Житомирщині жінка вбила своїх новонароджених двійнят

14 березня 2021 , 10:58
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Джерело:

прокуратура Житомирщини

У Житомирській області жінка вбила своїх новонароджених двійнят. Після пологів вона заховала їх у підсобному приміщенні.

Про те, що зробила 31-річна жінка, могло так і залишитися таємницею. Однак її односелиця запідозрила щось і розповіла поліції.

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Жінка позбулася своїх новонароджених двійнят

  • Тривалий час 31-річна жінка з Новоград-Волинського району ходила вагітною.
  • Проте потім живіт зник, а новонароджених дітей не з'явилося.
  • Це стало підозрілим для її односелиці. Вона подзвонила у поліцію і все розповіла.
  • Відтак слідчі встановили, що жінка штучно викликала пологи спеціальними препаратами.
  • Новонароджених вона заховала у підсобному приміщенні.
  • Важливо відзначити: жінку раніше позбавили батьківських прав стосовно 7 дітей.
  • Новоград-Волинська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства матір’ю своїх новонароджених дітей.
  • Досудове розслідування триває.
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