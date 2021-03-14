На Житомирщині жінка вбила своїх новонароджених двійнят
У Житомирській області жінка вбила своїх новонароджених двійнят. Після пологів вона заховала їх у підсобному приміщенні.
Джерело:прокуратура Житомирщини
Про те, що зробила 31-річна жінка, могло так і залишитися таємницею. Однак її односелиця запідозрила щось і розповіла поліції.
Зверніть увагу Жорстоке вбивство 7-річної Марії Борисової: кого саме підозрює поліція
Жінка позбулася своїх новонароджених двійнят
- Тривалий час 31-річна жінка з Новоград-Волинського району ходила вагітною.
- Проте потім живіт зник, а новонароджених дітей не з'явилося.
- Це стало підозрілим для її односелиці. Вона подзвонила у поліцію і все розповіла.
- Відтак слідчі встановили, що жінка штучно викликала пологи спеціальними препаратами.
- Новонароджених вона заховала у підсобному приміщенні.
- Важливо відзначити: жінку раніше позбавили батьківських прав стосовно 7 дітей.
- Новоград-Волинська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства матір’ю своїх новонароджених дітей.
- Досудове розслідування триває.
Що відомо про смерть дитини на Херсонщині
- 7-річна Марія зникла 7 березня. Дитина вийшла з дому приблизно 17:30 гратися на вулицю. Згодом матір помітила, що її на подвір'ї вже немає.
- Востаннє дівчинку бачили біля автобусної зупинки. Вона хотіла зустріти батька з роботи.
- Поліцейські знайшли тіло дівчинки на четверту добу – 11 березня. Її тіло лежало в поліетиленовому пакеті у сараї сусідського дому.
- У поліції повідомили, що на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті та зґвалтування. Ймовірно, дитину задушили.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter