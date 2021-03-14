У Житомирській області жінка вбила своїх новонароджених двійнят. Після пологів вона заховала їх у підсобному приміщенні.

Про те, що зробила 31-річна жінка, могло так і залишитися таємницею. Однак її односелиця запідозрила щось і розповіла поліції. Зверніть увагу Жорстоке вбивство 7-річної Марії Борисової: кого саме підозрює поліція Жінка позбулася своїх новонароджених двійнят Тривалий час 31-річна жінка з Новоград-Волинського району ходила вагітною.

Проте потім живіт зник, а новонароджених дітей не з'явилося.

Це стало підозрілим для її односелиці. Вона подзвонила у поліцію і все розповіла.

Відтак слідчі встановили, що жінка штучно викликала пологи спеціальними препаратами.

Новонароджених вона заховала у підсобному приміщенні.

Важливо відзначити: жінку раніше позбавили батьківських прав стосовно 7 дітей.

Новоград-Волинська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства матір’ю своїх новонароджених дітей.

Досудове розслідування триває. Важливо! В Україні нещодавно сталося резонансне вбивство 7-річної дитини. На Херсонщині знайшли мертвою Марійку Борисову. Що відомо про смерть дитини на Херсонщині 7-річна Марія зникла 7 березня. Дитина вийшла з дому приблизно 17:30 гратися на вулицю. Згодом матір помітила, що її на подвір'ї вже немає.

Востаннє дівчинку бачили біля автобусної зупинки. Вона хотіла зустріти батька з роботи.

Поліцейські знайшли тіло дівчинки на четверту добу – 11 березня. Її тіло лежало в поліетиленовому пакеті у сараї сусідського дому.

У поліції повідомили, що на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті та зґвалтування. Ймовірно, дитину задушили.