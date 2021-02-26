На Житомирщині жінка пожартувала, що вбила сусіда: але й у селі його давно не бачили
У селищі Мирополі, що у Житомирській області, жінка зателефонувала до поліції та заявила, що вбила сусіда. Коли правоохоронці приїхали до неї, вона сказала, що просто так пожартувала.
Джерело:Нацполіція
Поліція все-таки вирішила все перевірити – виявилось, що одного з сусідів давно ніхто не бачив.
Читайте також У Львові 15-річний хлопець побив жінку до смерті: підлітку повідомили про підозру
Поліцейські навідались до сусідського будинку та з’ясували, що господар вдома не з’являвся вже тривалий час. Не бачили його останніми днями й у селі. Такі обставини викликали у правоохоронців обґрунтовані підозри.
Останній день життя
Слідчі почали "розплутувати клубок" й встановили коло осіб, з якими спілкувався зниклий. Він та його друзі часто пиячили та вели асоціальний спосіб життя. Поліція з допомогою свідків та речових доказів відновили останній день життя зниклого чоловіка.
Поліція зрозуміла, що потрібно провести обшук у помешканні жінки, яка жартувала про вбивство – там вони й знайшли тіло. Його заховали у замкненому підсобному приміщенні та накрили ковдрою. На тілі були ушкодження й садна – все свідчило, що вбивство все-таки було.
Це був не жарт
Зрештою, було встановлено, що його вбили друзі по чарці, а не ця жінка.
Обставини смерті доволі банальні – під час чергового п’яного застілля виникла сварка, яка закінчилась трагічно.
Поліція затримала 2 чоловіків, яких підозрюють у скоєнні вбивства.
Поділитися новиною