У селищі Мирополі, що у Житомирській області, жінка зателефонувала до поліції та заявила, що вбила сусіда. Коли правоохоронці приїхали до неї, вона сказала, що просто так пожартувала.

Поліція все-таки вирішила все перевірити – виявилось, що одного з сусідів давно ніхто не бачив.

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Поліцейські навідались до сусідського будинку та з’ясували, що господар вдома не з’являвся вже тривалий час. Не бачили його останніми днями й у селі. Такі обставини викликали у правоохоронців обґрунтовані підозри.

Останній день життя

Слідчі почали "розплутувати клубок" й встановили коло осіб, з якими спілкувався зниклий. Він та його друзі часто пиячили та вели асоціальний спосіб життя. Поліція з допомогою свідків та речових доказів відновили останній день життя зниклого чоловіка.

Поліція зрозуміла, що потрібно провести обшук у помешканні жінки, яка жартувала про вбивство – там вони й знайшли тіло. Його заховали у замкненому підсобному приміщенні та накрили ковдрою. На тілі були ушкодження й садна – все свідчило, що вбивство все-таки було.

Це був не жарт

Зрештою, було встановлено, що його вбили друзі по чарці, а не ця жінка.

Обставини смерті доволі банальні – під час чергового п’яного застілля виникла сварка, яка закінчилась трагічно.

Поліція затримала 2 чоловіків, яких підозрюють у скоєнні вбивства.