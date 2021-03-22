Неадекват у бронежилеті та касці: у Житомирі водій під час затримання підірвався на гранаті

Джерело:Патрульна поліція Житомирщини
В ніч на 22 березня на Житомирщині водій під час затримання Патрульною поліцією чинив супротив. Як пояснили правоохоронці, чоловік перебував у неадекватному стані. У його машині була холодна зброя, наркотики та граната.
Водія зупинили на одній з вулиць Житомира, але він почав тікати. Начальник поліції в Житомирській області Юрій Олійник розповів про додаткові деталі цієї справи.
Початок історії В Житомирі водій чинив опір під час затримання: він підірвав гранату, щоб втекти від поліції
Працівники патрульної поліції зупинили авто Honda Accord о 23:14. Водій порушив правила дорожнього руху. За кермом перебував 35-річний житель обласного центру.
За останній рік водія вже двічі ловили за керування автомобілем у стані сп'яніння. Тому у чоловіка забрали права. Але це не завадило йому продовжувати сідати за кермо.
Під час перевірки документів водій почав поводитися дивно: він заблокувався у салоні та категорично відмовився виконувати вимоги поліцейських.
У цей момент чоловік перебував у салоні у бронежилеті та касці та поводився неадекватно, зокрема говорив до себе,
– розповів Юрій Олійник.
Фото з місця події / фото Патрульної поліції Житомирщини
До теми На Осокорках у Києві затримали чоловіка з гранатою та пістолетом
Втікач повернувся до обласного центру. На перехресті з вулицею Миру він не впорався з керуванням та в'їхав у припаркований на узбіччі автомобіль Ford Transit.
Авто після зіткнення / фото Патрульної поліції Житомирщини
Водій вийшов з авто з предметом, схожим на гранату. Поки поліцейські вмовляли чоловіка заспокоїтись, снаряд вибухнув прямо в руках у чоловіка.
За попереднім висновком, у руках чоловіка вибухнула граната РГД-5. Він замахнувся, щоб, ймовірно, кинути її у поліцейських, при цьому висмикнувши чеку,
– пояснив начальник патрульної поліції Житомирщини.
Фото з місця події / фото Патрульної поліції Житомирщини
Правоохоронці вважають, що причиною вибуху стали недостатні навички поводження з вибухонебезпечною зброєю та неадекватний стан.
Для поліцейських, які оточили правопорушника, загроза існувала, але – не справдилась. Постраждав тільки правопорушник.
Йому відірвало частину правої руки. Крім того, у чоловіка були чисельні рвані рани правої ноги та правої поперекової ділянки.
Чоловіка госпіталізували / фото Патрульної поліції Житомирщини
У поліції Житомира почали розслідування кримінальної справи одразу за кількома статтями:
Під час обшуку у машині та за місцем проживання чоловіка знайшли холодну зброю та, ймовірно, наркотичний порошок.
Актуально У Києві спіймали маршрутника, який був під наркотиками: фото
Коментар очільника Житомирської поліції Юрія Олійника: відео