В ніч на 22 березня на Житомирщині водій під час затримання Патрульною поліцією чинив супротив. Як пояснили правоохоронці, чоловік перебував у неадекватному стані. У його машині була холодна зброя, наркотики та граната.

Водія зупинили на одній з вулиць Житомира, але він почав тікати. Начальник поліції в Житомирській області Юрій Олійник розповів про додаткові деталі цієї справи.

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Чому зупинили авто

Працівники патрульної поліції зупинили авто Honda Accord о 23:14. Водій порушив правила дорожнього руху. За кермом перебував 35-річний житель обласного центру.

За останній рік водія вже двічі ловили за керування автомобілем у стані сп'яніння. Тому у чоловіка забрали права. Але це не завадило йому продовжувати сідати за кермо.

Під час перевірки документів водій почав поводитися дивно: він заблокувався у салоні та категорично відмовився виконувати вимоги поліцейських.

У цей момент чоловік перебував у салоні у бронежилеті та касці та поводився неадекватно, зокрема говорив до себе,

– розповів Юрій Олійник.



Фото з місця події / фото Патрульної поліції Житомирщини

Як зреагували правоохоронці

Патрульні викликали підмогу – прибули правоохоронці особливого призначення та слідчо-оперативна група.

Вони намагались відкрити двері легкового автомобіля. В цей час водій спробував втекти та змусив автомобіль рушити. Він виїхав за межі Житомира.

Правоохоронці розробили операцію перехоплення порушника. Екіпажі заблокували рух дорогою, якою їхав чоловік.

Побачивши поліцейських, він розвернув авто у протилежний бік та продовжив втечу.

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Де схопили горе-водія

Втікач повернувся до обласного центру. На перехресті з вулицею Миру він не впорався з керуванням та в'їхав у припаркований на узбіччі автомобіль Ford Transit.



Авто після зіткнення / фото Патрульної поліції Житомирщини

Водій вийшов з авто з предметом, схожим на гранату. Поки поліцейські вмовляли чоловіка заспокоїтись, снаряд вибухнув прямо в руках у чоловіка.

За попереднім висновком, у руках чоловіка вибухнула граната РГД-5. Він замахнувся, щоб, ймовірно, кинути її у поліцейських, при цьому висмикнувши чеку,

– пояснив начальник патрульної поліції Житомирщини.



Фото з місця події / фото Патрульної поліції Житомирщини

Правоохоронці вважають, що причиною вибуху стали недостатні навички поводження з вибухонебезпечною зброєю та неадекватний стан.

Які наслідки вибуху

Для поліцейських, які оточили правопорушника, загроза існувала, але – не справдилась. Постраждав тільки правопорушник.

Йому відірвало частину правої руки. Крім того, у чоловіка були чисельні рвані рани правої ноги та правої поперекової ділянки.



Чоловіка госпіталізували / фото Патрульної поліції Житомирщини

У поліції Житомира почали розслідування кримінальної справи одразу за кількома статтями:

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами;

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу;

посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Під час обшуку у машині та за місцем проживання чоловіка знайшли холодну зброю та, ймовірно, наркотичний порошок.

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