Рознервувалась через чергу: на Житомирщині суддя з симптомами COVID-19 побила лікарку

10 березня 2021 , 09:39
Читать новость на русском

Джерело:

ТСН

У Бердичеві в амбулаторії пацієнтка з симптомами коронавірусу накинулась на лікарку. Все тому, що жінці, напевно, набридло стояти в черзі. Медпрацівниця у результаті потрапила під крапельницю.

Жінка спричинила скандал. Коли сімейна лікарка намагалась заспокоїти її, та вдарила медика по голові.

Читайте також Весілля, посиденьки і натовпи за квітами: як "червоні" Чернівці порушують карантин

Що відомо про бунтівницю

Жінці 62 роки. Вона працює суддею в апеляційному суді, але після сварки пішла на лікарняний. Потерпіла лікарка Наталія Маслій розповіла, що пацієнтка прийшла з чоловіком та роздратувалась через велику чергу. В той день до медика записались 52 пацієнти.

До слова, подружжя не мало декларації з Маслій.

Чому була така велика черга

Директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Бердичева Наталія Хорошун зазначила, що 2 з 4 медиків амбулаторії інфікувались коронавірусом. Саме тому пацієнтів з підозрою на коронавірус приймали за чергою.

Відкрили справу

У сутичку втрутилися інші пацієнти, а медики викликали поліцію. Правоохоронці зареєстрували провадження щодо хуліганства. Справу передали до Держбюро розслідувань.

Щоправда, слідчі ДБР перевірятимуть не тільки суддю, а й те, чи не зволікали медики із допомогою.

Зверніть увагу! За добу 9 березня в Україні виявили 6 377 хворих на коронавірус. Серед них було 263 медики. Найбільше інфікованих – у Києві. До речі, на Житомирщині зафіксували за добу 141 випадок COVID-19.

Загалом від початку пандемії захворіли понад 1,4 мільйона людей.