У Бердичеві в амбулаторії пацієнтка з симптомами коронавірусу накинулась на лікарку. Все тому, що жінці, напевно, набридло стояти в черзі. Медпрацівниця у результаті потрапила під крапельницю.

Жінка спричинила скандал. Коли сімейна лікарка намагалась заспокоїти її, та вдарила медика по голові.

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Що відомо про бунтівницю

Жінці 62 роки. Вона працює суддею в апеляційному суді, але після сварки пішла на лікарняний. Потерпіла лікарка Наталія Маслій розповіла, що пацієнтка прийшла з чоловіком та роздратувалась через велику чергу. В той день до медика записались 52 пацієнти.

До слова, подружжя не мало декларації з Маслій.

Чому була така велика черга

Директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Бердичева Наталія Хорошун зазначила, що 2 з 4 медиків амбулаторії інфікувались коронавірусом. Саме тому пацієнтів з підозрою на коронавірус приймали за чергою.

Відкрили справу