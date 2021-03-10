Рознервувалась через чергу: на Житомирщині суддя з симптомами COVID-19 побила лікарку
У Бердичеві в амбулаторії пацієнтка з симптомами коронавірусу накинулась на лікарку. Все тому, що жінці, напевно, набридло стояти в черзі. Медпрацівниця у результаті потрапила під крапельницю.
Джерело:ТСН
Жінка спричинила скандал. Коли сімейна лікарка намагалась заспокоїти її, та вдарила медика по голові.
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Що відомо про бунтівницю
Жінці 62 роки. Вона працює суддею в апеляційному суді, але після сварки пішла на лікарняний. Потерпіла лікарка Наталія Маслій розповіла, що пацієнтка прийшла з чоловіком та роздратувалась через велику чергу. В той день до медика записались 52 пацієнти.
До слова, подружжя не мало декларації з Маслій.
Чому була така велика черга
Директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Бердичева Наталія Хорошун зазначила, що 2 з 4 медиків амбулаторії інфікувались коронавірусом. Саме тому пацієнтів з підозрою на коронавірус приймали за чергою.
Відкрили справу
У сутичку втрутилися інші пацієнти, а медики викликали поліцію. Правоохоронці зареєстрували провадження щодо хуліганства. Справу передали до Держбюро розслідувань.
Щоправда, слідчі ДБР перевірятимуть не тільки суддю, а й те, чи не зволікали медики із допомогою.
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