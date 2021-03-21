У Житомирській області третю добу шукають 17-річного хлопця: фото

Джерело:Поліція Житомирщини
На Житомирщині зник 17-річний хлопець Іван Мисливий з Радомишля. Він пішов з дому ввечері 18 березня і не повернувся. Пошуки підлітка тривають вже третій день.
Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що востаннє хлопця бачили його друзі – в ніч на 19 березня недалеко від його дому.
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За інформацією поліції, хлопець відпочивав з друзями у центрі міста. Після цього знайомий підвіз його на своєму автомобілі додому – висадив близько 1:00 поблизу вулиці Плетенецької.Важливо! Правоохоронці просять усіх, хто бачив хлопця після зазначеного часу, чи знає, де він перебуває зараз, повідомити про це за телефонами 102 або 0995295994, 0976032242.
Зник Іван Мисливий з Радомишля / Фото з соцмереж
Поліція, рятувальники та місцеві жителі перевіряють територію у радіусі до 10 кілометрів від місця, куди хлопця підвіз знайомий, аби він швидше дістався додому.
Правоохоронці підняли у небо квадрокоптер. Оглядають, зокрема, прибережну смугу річки Мики, а також зарості очерету, хати-пустки та чагарники. Крім цього, вже відкачали воду з 2 копанок.
Пошуки неповнолітнього хлопця на Житомирщині / Фото поліції