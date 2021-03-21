У Житомирській області третю добу шукають 17-річного хлопця: фото
На Житомирщині зник 17-річний хлопець Іван Мисливий з Радомишля. Він пішов з дому ввечері 18 березня і не повернувся. Пошуки підлітка тривають вже третій день.
Джерело:Поліція Житомирщини
Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що востаннє хлопця бачили його друзі – в ніч на 19 березня недалеко від його дому.
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За інформацією поліції, хлопець відпочивав з друзями у центрі міста. Після цього знайомий підвіз його на своєму автомобілі додому – висадив близько 1:00 поблизу вулиці Плетенецької.
Особливі прикмети Мисливого:
- зріст – 180 сантиметрів, худорлявої статури;
- був одягнений у чорну куртку пуховик з логотипом Nike та чорні спортивні штани Adidas;
- а також – темно-сині кросівки Adidas та світло синій кашкет "Kappa".
Зник Іван Мисливий з Радомишля / Фото з соцмереж
Пошуки підлітка тривають третій день
Поліція, рятувальники та місцеві жителі перевіряють територію у радіусі до 10 кілометрів від місця, куди хлопця підвіз знайомий, аби він швидше дістався додому.
Правоохоронці підняли у небо квадрокоптер. Оглядають, зокрема, прибережну смугу річки Мики, а також зарості очерету, хати-пустки та чагарники. Крім цього, вже відкачали воду з 2 копанок.
Пошуки неповнолітнього хлопця на Житомирщині / Фото поліції
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