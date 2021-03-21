На Житомирщині зник 17-річний хлопець Іван Мисливий з Радомишля. Він пішов з дому ввечері 18 березня і не повернувся. Пошуки підлітка тривають вже третій день.

Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що востаннє хлопця бачили його друзі – в ніч на 19 березня недалеко від його дому.

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За інформацією поліції, хлопець відпочивав з друзями у центрі міста. Після цього знайомий підвіз його на своєму автомобілі додому – висадив близько 1:00 поблизу вулиці Плетенецької.

Важливо! Правоохоронці просять усіх, хто бачив хлопця після зазначеного часу, чи знає, де він перебуває зараз, повідомити про це за телефонами 102 або 0995295994, 0976032242.

Особливі прикмети Мисливого:

зріст – 180 сантиметрів, худорлявої статури;

був одягнений у чорну куртку пуховик з логотипом Nike та чорні спортивні штани Adidas;

а також – темно-сині кросівки Adidas та світло синій кашкет "Kappa".



Зник Іван Мисливий з Радомишля / Фото з соцмереж

Пошуки підлітка тривають третій день

Поліція, рятувальники та місцеві жителі перевіряють територію у радіусі до 10 кілометрів від місця, куди хлопця підвіз знайомий, аби він швидше дістався додому.

Правоохоронці підняли у небо квадрокоптер. Оглядають, зокрема, прибережну смугу річки Мики, а також зарості очерету, хати-пустки та чагарники. Крім цього, вже відкачали воду з 2 копанок.

Пошуки неповнолітнього хлопця на Житомирщині / Фото поліції