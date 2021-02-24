СБУ попередила радіоактивну загрозу на Житомирщині: фото і подробиці

24 лютого 2021 , 11:20
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Джерело:

пресслужба СБУ

У Житомирській області співробітники СБУ виявили джерело радіоактивного випромінювання "Криптон-85". Іонізуючі матеріали були в одному із виробничих приміщень недіючого місцевого підприємства.

У Службі безпеки України наголосили, що у місцевого підприємства закінчилася відповідна ліцензія. Відтак радіоактивні елементи зберігалися незаконно.

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СБУ вилучила обладнання

Контррозвідники СБУ вилучили обладнання та передали фахівцям спеціалізованого Державного підприємства "Радон".

Там проведуть його експертне дослідження та утилізацію у встановленому порядку.


СБУ запобігла радіоактивній загрозі / Фото пресслужби СБУ

Наразі тривають слідчі дії у межах досудового розслідування за статтею про незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.

Винним загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.


СБУ виявила джерело радіоактивного забруднення / Фото з пресслужби СБУ

Що таке Криптон-85?

Радіоактивний Криптон-85 активно утворюється при розпаді урану, тому підвищена концентрація цього ізотопу в повітрі є маркером роботи атомних електростанцій у досліджуваному регіоні.

Такий спосіб використовувався для моніторингу атомної електроенергетики у СРСР під час холодної війни.

Також цей ізотоп використовується для пошуку дефектів у обшивці літаків і інших великих герметичних місткостей.

Дані з Вікіпедії