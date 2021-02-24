СБУ попередила радіоактивну загрозу на Житомирщині: фото і подробиці

У Житомирській області співробітники СБУ виявили джерело радіоактивного випромінювання "Криптон-85". Іонізуючі матеріали були в одному із виробничих приміщень недіючого місцевого підприємства.

У Службі безпеки України наголосили, що у місцевого підприємства закінчилася відповідна ліцензія. Відтак радіоактивні елементи зберігалися незаконно.

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СБУ вилучила обладнання

Контррозвідники СБУ вилучили обладнання та передали фахівцям спеціалізованого Державного підприємства "Радон".

Там проведуть його експертне дослідження та утилізацію у встановленому порядку.



СБУ запобігла радіоактивній загрозі / Фото пресслужби СБУ

Наразі тривають слідчі дії у межах досудового розслідування за статтею про незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.

Винним загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.



СБУ виявила джерело радіоактивного забруднення / Фото з пресслужби СБУ