В Житомирській області пізно ввечері 4 січня сталась трагедія – водій Fiat не помітив групу дітей на дорозі й збив їх – 10 річний хлопчик, на жаль, помер на місці. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Ще один постраждалий – 15 річний хлопець. Він у лікарні з відкритим переломом ноги. Про це повідомляє пресслужба поліції у Житомирській області.

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Діти гуляли вночі

Трагедія сталась у селищі Білокоровичах Олевського району о 22:20 (наразі невідомо чому діти гуляли так пізно).

Водій рухався у сторону траси Київ – Ковель. Ним виявився 31-річний житель села Лопатичі. Чоловіка затримали й після проведення експертизи вже точно буде відомо чи вживав він алкоголь, перед тим як сісти за кермо.

Що загрожує водію

Чоловіка ймовірно засудять за порушення правил дорожнього руху, що призвели до загибелі людей. Йому загрожує від 3 до 8 років тюрми.