У Житомирській області 21 січня відсторонили поліцейських, які нібито побили 18-річного племінника дипломата Дениса Сєніка. Від виконання обов’язків також усунули їх керівника. Йде слідство. Правоохоронців звинувачують у неправомірних діях та насиллі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Інцидент стався 14 січня неподалік села Маклаївки у Малинському районі. Група невідомих осіб побила 2 хлопців, а поліція їх арештувала й тримала у відділку, не дозволяючи зв’язатися з рідними. Зі слів Сєніка правоохоронці застосовували насилля до затриманих та намагались звинуватити їх у вчиненні злочину.

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"Керівник Малинського відділення усунутий з посади. Працівники групи реагування відсторонені від виконання службових обов’язків до завершення перевірки та прийняття кінцевого рішення. Матеріали розслідування будуть скеровані до територіального управління ДБР", йдеться у повідомленні Нацполіції.

Також зазначається, що за фактом ймовірних неправомірних дій поліцейських було призначене службове розслідування. Проте правоохоронці вже вибачаються перед юнакам та їх родинам за дії співробітників та обіцяють об’єктивно розібратись у ситуації та притягнути винних до відповідальності згідно із законом.

Побиття поліцейськими племінника дипломата на Житомирщині: що відомо

Раніше сайт 24 каналу писав, що зі слів дипломата Дениса Сєніка, під час прогулянки до хлопця та його друга почали чіплятися приблизно десять невідомих людей – вони били їх ногами та вимагати гроші.

Крім того, зловмисники вимагали розповісти, де є автомобіль Mazda. Коли хлопці почали говорити про поліцію, один з нападників сказав, що він нібито сам працівник поліції під прикриттям.

Згодом з'явився автомобіль з логотипом поліції, з якого вийшли два поліцейських у формі.

Молодий поліцейський підійшов до Арсена (племінник Сєніка – 24), коли той був на землі, витягнув пістолет, звів курок, притулив пістолет до чола і натиснув на гачок. Пістолет не був заряджений,

– розповів Сєнік.

Він додав, що після цього поліцейський вдарив Арсена пістолетом. "На обурення хлопця інший поліцейський відповів ударом ноги в голову".

Згодом хлопців відвезли у місцевий відділок, де вимагали зізнатися в крадіжці автомобіля. Їх відпустили о 2:30 ночі без будь-яких пояснень і вибачень.