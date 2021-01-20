У селі Малнів Житомирської області 18-річного хлопця ймовірно побили правоохоронці. Так, вони намагалися вибити від нього зізнання у викраденні автомобіля.

Деталі інциденту

Постраждалим виявився Арсен Сєнік – племінник першого секретаря українського посольства у Великій Британії Дениса Сєніка. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Подія трапилася підвечір 14 січня. За слова дипломата, під час прогулянки до хлопця та його друга почали чіплятися приблизно десять невідомих людей – вони били їх ногами та вимагати гроші.

Крім того, зловмисники вимагали розповісти, де є автомобіль Mazda. Коли хлопці почали говорити про поліцію, один з нападників сказав, що він нібито сам працівник поліції під прикриттям.

Згодом з'явився автомобіль з логотипом поліції, з якого вийшли два поліцейських у формі.

Молодий поліцейський підійшов до Арсена, коли той був на землі, витягнув пістолет, звів курок, притулив пістолет до чола і натиснув на гачок. Пістолет не був заряджений,

– розповів Сєнік.

Він додав, що після цього поліцейський вдарив Арсена пістолетом. "На обурення хлопця інший поліцейський відповів ударом ноги в голову".

Згодом хлопців відвезли у місцевий відділок, де вимагали зізнатися в крадіжці автомобіля. Їх відпустили о 2:30 ночі без будь-яких пояснень і вибачень.

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Прокуратура спершу відмовила у заяві

Наступного дня потерпілий хлопець з батьками намагався написати заяву та зняти побої, але у місцевій поліції і прокуратурі їм відмовили. Хлопцю довелося зробити це у лікарні, де його зустріли поліцейські. Арсена повели на зустріч із прокуроркою, яка нібито намагалася мінімізувати та пом'якшити дії поліції.

Про висновки судмедекспертизи, якщо її можна так назвати з огляду на те, як вона була "проведена", хлопцю не повідомили. Жодних офіційних документів не дали,

– наголосив дипломат.

Він додав, що результат рентгенівського дослідження з підозрою на зламаний ніс та струс мозку також не видали.

Що розповіли у поліції Житомира

У житомирській поліції заявили, що 14 січня у Малинському районі справді зник автомобіль Mazda. Його знайшли підвечір у лісі поблизу Маклаївки.

"Також неподалік на дорозі була група чоловіків – власник автомобіля та його знайомі, а також двоє юнаків, яких вони звинувачували у причетності до викрадення авто", – підкреслили правоохоронці.

Вони додали, що хлопців доставили до відділення поліції для перевірки усіх обставин. Після з'ясування необхідних відомостей їх, мовляв, відпустили.

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Справу розглядатиме Офіс генпрокурора

Департамент Офісу генпрокурора щодо катувань та інших серйозних порушень з боку правоохоронних органів вже проводить першочергові дії щодо справи. Про це "Громадському" розповів керівник відомства Юрій Бєлоусов.

За його словами справу відкрила місцева прокуратура, однак після цього її забрав Офіс генпрокурора. Далі слідством займатиметься територіальне управління ДБР у Хмельницькій області.