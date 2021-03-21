Пам'ятник загиблим солдатам порівняли з Путіним: скандал на Житомирщині – фото

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Джерело:

фейсбук-спільнота "Коростенський укріпрайон (УР№5)"

На Житомирщині розгорівся скандал. Все через те, що пам'ятник загиблим солдатам, встановлений у селі Дідковичі, порівняли з російським президентом Володимиром Путіном.

Скандальне фото опублікували у мережі. "Подвиг солдата, увічнений в дереві. Село Дідковичі, Коростенський район, наші дні", – підписав фотографію автор допису.

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У коментарях до публікації користувачі обурилися через схожість солдата із президентом країни-агресорки, яка вже сьомий рік воює проти України на Донбасі.


Такий вигляд має пам'ятник у Дідковичах / Фото Сергія Гераїмовича

Що ще пишуть у мережі

Коментатори, зокрема, поцікавилися, у якому саме році був зведений цей монумент, проте відповіді поки що не отримали.

  • "Це ганьба";
  • "Поставили б краще простий хрест";
  • "Так ось який вигляд мали фігури з острова Пасхи";​
  • "Постмодернізм або кіч";
  • "Знущання з полеглих, по-іншому це не назвати";
  • "Мені одному здається, що на царька російського схожий?";
  • "Вова Путін, копія";