Пам'ятник загиблим солдатам порівняли з Путіним: скандал на Житомирщині – фото

На Житомирщині розгорівся скандал. Все через те, що пам'ятник загиблим солдатам, встановлений у селі Дідковичі, порівняли з російським президентом Володимиром Путіном.

Скандальне фото опублікували у мережі. "Подвиг солдата, увічнений в дереві. Село Дідковичі, Коростенський район, наші дні", – підписав фотографію автор допису.

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У коментарях до публікації користувачі обурилися через схожість солдата із президентом країни-агресорки, яка вже сьомий рік воює проти України на Донбасі.



Такий вигляд має пам'ятник у Дідковичах / Фото Сергія Гераїмовича

Що ще пишуть у мережі

Коментатори, зокрема, поцікавилися, у якому саме році був зведений цей монумент, проте відповіді поки що не отримали.