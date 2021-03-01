На Житомирщині нетверезий слідчий побив інспекторку поліції: відео 18+

Джерело:Житомир.info
Весела гулянка закінчилася бійкою, яку влаштував слідчий поліції Бердичіва біля одного з кафе міста. Сталося це вночі 1 лютого.
За даними місцевих журналістів, сварка, яка переросла у побиття жінки-поліцейської, сталася між 23-річним слідчим Житомирського міськвідділу, а також 37-річною інспекторкою з адмінпрактики Бердичівського райвідділку.
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У поліції Житомирщини офіційних коментарів щодо цього інциденту наразі не надали.
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