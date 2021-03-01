На Житомирщині нетверезий слідчий побив інспекторку поліції: відео 18+
Весела гулянка закінчилася бійкою, яку влаштував слідчий поліції Бердичіва біля одного з кафе міста. Сталося це вночі 1 лютого.
Джерело:Житомир.info
За даними місцевих журналістів, сварка, яка переросла у побиття жінки-поліцейської, сталася між 23-річним слідчим Житомирського міськвідділу, а також 37-річною інспекторкою з адмінпрактики Бердичівського райвідділку.
Дивіться також У поліції виявили корупційну схему з видачею дозволів на зброю: її власників перевірять
Судячи з відео з місця події, яке зняли свідки та учасники події, чоловік ударив жінку двічі – всередині кафе, та вже біля нього.
Що відомо про побиття слідчим поліцейської у Бердичеві
- Інцидент стався близько 3:30 у кафе "Чара", де правоохоронці вживали алкоголь.
- Чоловік-слідчий вдарив жінку, після чого компанія вийшла з приміщення та почала з'ясовувати стосунки на вулиці.
- Правоохоронець натягнув майку за шию та закликав когось з присутніх його порізати. Оточуючи ж постійно запитували у нього, навіщо він ударив жінку.
- Втім, замість вибачень чи хоча б якихось пояснень свого вчинку слідчий ще раз вдарив інспекторку.
У поліції Житомирщини офіційних коментарів щодо цього інциденту наразі не надали.
Дивіться відео побиття поліцейської слідчим з Житомира / відео Антона Колесникова (18+):
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter