Весела гулянка закінчилася бійкою, яку влаштував слідчий поліції Бердичіва біля одного з кафе міста. Сталося це вночі 1 лютого.

За даними місцевих журналістів, сварка, яка переросла у побиття жінки-поліцейської, сталася між 23-річним слідчим Житомирського міськвідділу, а також 37-річною інспекторкою з адмінпрактики Бердичівського райвідділку.

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Судячи з відео з місця події, яке зняли свідки та учасники події, чоловік ударив жінку двічі – всередині кафе, та вже біля нього.

Що відомо про побиття слідчим поліцейської у Бердичеві

Інцидент стався близько 3:30 у кафе "Чара", де правоохоронці вживали алкоголь.

Чоловік-слідчий вдарив жінку, після чого компанія вийшла з приміщення та почала з'ясовувати стосунки на вулиці.

Правоохоронець натягнув майку за шию та закликав когось з присутніх його порізати. Оточуючи ж постійно запитували у нього, навіщо він ударив жінку.

Втім, замість вибачень чи хоча б якихось пояснень свого вчинку слідчий ще раз вдарив інспекторку.

У поліції Житомирщини офіційних коментарів щодо цього інциденту наразі не надали.

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