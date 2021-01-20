У місті Малин, що у Житомирській області, 18-річного хлопця побили невідомі на вулиці, а потім приїхали поліціянти й також його вдарили декілька разів. Після цього хлопця відвезли у відділ поліції та вимагали у нього зізнання у вчиненні злочину. Про це заявляє сам постраждалий – факти перевіряються.

В Офісі генпрокурора вже відкрили справу й розбиратимуться у ситуації. Про це інформує "Громадське".

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Що відомо про ймовірне побиття поліціянтами хлопця

Поліціянти, які нібито побили хлопця, вимагали від нього зізнатися у крадіжці автомобіля.

Про інцидент повідомив перший секретар посольства України у Великій Британії Денис Сєнік. Він зазначив, що справа стосується його 18-річного племінника Арсена.

Сєнік повідомив, що під час прогулянки до хлопця та його друга почали чіплятися приблизно десять невідомих людей — вони почали бити їх ногами та вимагати гроші.

Крім того, зловмисники вимагали розповісти, де є автомобіль Mazda (Сєнік зазначив, що того дня і справді зник автомобіль Mazda). Коли хлопці почали говорити про поліцію, один з нападників сказав, що він сам працівник поліції під прикриттям.

Через 5 хвилин з'явився автомобіль з логотипом поліції, з якого вийшли два поліціянти у формі. Молодий поліціянт підійшов до Арсена, коли той був на землі, витягнув пістолет, звів курок, притулив пістолет до чола і натиснув на гачок. Пістолет не був заряджений. Після цього поліціянт вдарив Арсена пістолетом. На обурення Арсена інший поліціянт відповів ударом ноги в голову,

— розповів Сєнік.

Він зазначив, що після цього до місця події приїхав ще один автомобіль поліції. Звідти вийшли двоє поліціянтів, які без пояснень забрали хлопців у місцевий відділок. Там від них вимагали зізнатися в крадіжці автомобіля, а прохання подзвонити батькам відхиляли протягом 4 годин. Хлопців відпустили лише о 2:30 ночі.

Хлопців відпустили додому лише вночі

О 3 год хлопців повернули додому без будь-яких пояснень і вибачень, стверджує Сєнік. До ранку в Арсена текла кров з носа, була нудота і головний біль. До слова, автомобіль, зізнання у викраденні якого намагалися вибити з хлопця, знайшли того ж дня, коли він зник.