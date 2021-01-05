В селищі міського типу Білокоровичи Олевського району Житомирської області ввечері 4 січня сталася смертельна аварія. У ній загинув 13-річний хлопець. Ще одного підлітка госпіталізували.

Як з'ясували слідчі, мінівен рухався вулицею Гагаріна в напрямку дороги Київ – Ковель. На неосвітленій ділянці дороги водій наїхав на групу дітей-пішоходів. Про це повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області.

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За попередніми даними, водій Fiat Doblo Maxi перебував у стані алкогольного сп'яніння. Але більш точно це з'ясують після висновків експертизи.

Що відомо про збиття дітей на Житомирщині

Мінівен збив двох підлітків близько 22:30.

Внаслідок зіткнення 13-річний місцевий мешканець помер на місці пригоди.

15-річного хлопця з відкритим переломом ноги медики швидкої відвезли до лікарні.



Аварія сталася на зовсім темній ділянці дороги / Фото поліції Житомирщини

До 8 років ув'язнення

31-річного чоловіка, який перебував за кермом Fiat, поліціянти відвезли до лікаря для перевірки на наявність алкоголю в крові. За зовнішніми ознаками, водій був нетверезим.

Чоловіка затримали, а машину вилучили для проведення експертизи.

За фактом смертельного травмування дитини копи відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами. Втім, якщо з'ясується, що водій був нетверезим, кваліфікацію злочину можуть змінити.

Наразі йому загрожує від 3 до 8 років тюрми.