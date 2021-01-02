На Житомирщині 1 січня трапилось ДТП – автомобіль зіткнувся з деревом. Внаслідок відповідних подій загинули 3 людей.

Аварія сталася біля села Парипси Попільнянського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

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За інформацією працівників поліції, інцидент трапився приблизно о 8:50.

20-річний місцевий житель, рухаючись автошляхом, не впорався з керуванням та виїхав з дороги у кювет, де сталося зіткнення з деревом,

– мовиться в повідомленні.

Зазначається, що водій автомобіля ВАЗ-2107 та 21-річний пасажир загинули на місці події. Ще двох пасажирів віком 34 та 35 років – госпіталізували до Попільнянської районної лікарні.



Двох пасажирів госпіталізували / Фото пресслужби поліції Житомирської області

Проте через декілька годин молодший чоловік помер у реанімаційному відділенні. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події.

Зверніть увагу! Кримінальне провадження розпочали у межах статті щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.